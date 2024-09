Wenig Überzeugungskraft – E-Auto-Handel

E-Autos laufen in Deutschland aktuelle nicht gut. Das könnte zumindest teilweise auch an einem lustlos gestalteten Verkaufsprozess liegen.

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Die Autohändler und -hersteller verkaufen ihre Elektroautos in Deutschland häufig eher lieblos. Webseiten und Autohäuser schrecken interessierte Kundschaft eher ab als sie für das Produkt zu begeistern, wie eine Umfrage der Marktforschungsagentur Uscale unter Käufern eines E-Mobils ergeben hat. Demnach war nur knapp ein Drittel der Befragten nach dem Besuch der Hersteller-Webseite der Meinung, sich für das richtige Fahrzeug der richtigen Marke zu interessieren. Zum Vergleich: Bei Verbrenner-Autos sind es 71 Prozent.

Tesla mit seinem Store-Konzept einen Trend gesetzt Foto: Tesla Motor

Auch an den weiteren Stationen der Kaufprozesses entsteht keine Entscheidungssicherheit. Nach dem Besuch im Autohaus fühlen sich nur 40 Prozent in ihrer Wahl bestärkt, erst nach der Testfahrt war das bei zumindest knapp der Hälfte (48 Prozent) so.

Holger Holzer/SP-X