Welche Versicherung zahlt bei Schäden? – Tipp: Einbruch ins Wohnmobil

SP-X/Berlin. Kommt es bei einem Wohnmobil zu einem Einbruchsdiebstahl, kann der Schaden schnell in die Tausende gehen. Sind doch oftmals wertvolle E-Bikes, elektronische Geräte oder auch Bargeld an Bord. Doch welche Versicherung reguliert den finanziellen Schaden? Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) weist darauf hin, dass die Außenversicherung der Hausrat bei Wohnmobilen in der Regel nicht greift. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte 2018 entschieden, dass die Hausratversicherung nicht für aus einem Wohnmobil gestohlene Gegenstände aufkommen muss. Der Versicherungsschutz der Hausrat erstrecke sich – auch bei der Außenversicherung – auf Gebäude. Ein Wohnmobil, so das Gericht, sei kein Haus.

Kommt es bei einem Wohnmobil zu einem Einbruchsdiebstahl, kann der Schaden schnell in die Tausende gehen – der GDV rät daher zu einer spezielle Inhaltsversicherungen für Wohnmobile und Wohnwagen Foto: CIVD

Auch die Teil- beziehungsweise die Vollkaskoversicherung leistet nur, wenn fest verbaute Teile des Fahrzeugs wie etwa der Bordcomputer oder wenn das Fahrzeug gestohlen werden.

Der GDV rät zu einer spezielle Inhaltsversicherungen für Wohnmobile und Wohnwagen; diese auf Campingfahrzeuge zugeschnittenen Versicherungen leisten nach einem Einbruch, aber auch nach Unfällen, Bränden und Überschwemmungen. Wichtig ist jedoch, dass die Versicherungssumme dem tatsächlichen Inhalt des Wohnwagens oder -mobils entspricht.

Elfriede Munsch/SP-X