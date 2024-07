Weiter mit Wärmepumpe – Lucid Air Modelljahr 2025

Der auch in Deutschland verfügbare Lucid Air hat schon bisher eine gute Reichweite. Die steigt mit dem neuen Modelljahr weiter, ohne dass die Batterie größer wird. Zudem rechnet das Auto schneller.

Dank nun serienmäßiger Wärmepumpe kommt Lucid Air in der Einstiegsversoin Pure nun weiter als bisher

Dank nun serienmäßiger Wärmepumpe kommt Lucid Air in der Einstiegsversoin Pure nun weiter als bisher Foto: Lucid Motors

SP-X/Newark, USA. Lucid Motors stattet die Basisversion Pure seiner Elektrolimousine Air ab dem Modelljahr 2025 serienmäßig mit einer Wärmepumpe aus. Die für das Innenraumklima verantwortliche Lösung sorgt für eine insgesamt bessere Reichweite, zudem soll die Reichweitendegression bei kalter Witterung geringer ausfallen.

Ursprünglich wurde die Reichweite des Pure, der über eine 84-kWh-Batterie verfügt, mit 394 Meilen im amerikanischen EPA-Messmodus angegeben. Nun sollen es 420 Meilen sein, was einem Reichweitenplus von 42 Kilometern entspricht. Eine Kilowattstunde soll das Fahrzeug nun 8 Kilometer weit bringen.

Außerdem bekommt die Bordelektronik in allen Ausstattungs- und Antriebsvarianten mehr Rechenleistung und Speicherplatz zur Verfügung, was wiederum für schnellere Abläufe sorgen soll. Schließlich werden alle Air-Varianten über das bislang im Pure aufpreispflichtige Assistenzpaket Dream-Drive Premium verfügen. Beim GT ist zudem das Soundsystem SurrealSound Pro serienmäßig an Bord.

Wann der Air Pure mit Wärmepumpe erhältlich sein wird, verrät Lucid noch nicht. Für die USA wird bereits ein Preis von rund 70.000 US-Dollar genannt. In Deutschland kostet der Pure derzeit rund 85.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X