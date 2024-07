Was soll denn bloß ein „NEV“ sein? – Fußball-Bandenwerbung

Anzeige

SP-X/Köln. Sport erweitert den Horizont. Bei der Fußball-EM in Deutschland etwa konnten aufmerksame Beobachter einen neuen Begriff lernen: „NEV“. Was soll das heißen?

Wie die anderen Fahrzeuge des ursprünglich reinen Batterieherstellers BYD verfügt auch das SUV über eine sogenannte Blade-Batterie im Boden Foto: BYD

Zu sehen war „NEV“ in jeder Fernsehübertragung auf der Bandenwerbung des chinesischen Autobauers BYD, der sich dort selbst als „No. 1 NEV Maker“ präsentierte. Das Akronym steht für „New Energy Vehicle“, einen hierzulande weitgehend ungebräuchlichen Begriff. Nicht nur in der Öffentlichkeit kennt kaum jemand das Buchstabenkürzel, auch von deutschen Branchenvertretern ist es selten zu hören. In China sieht das anderes aus. Dort fasst „NEV“ alle Antriebe zusammen, die nicht vornehmlich oder ausschließlich auf dem Verbrennen fossilen Kraftstoffs beruhen – also reine Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge. Nicht gemeint sind in der Regel normale Hybridautos.

Die Begriffsbildungs-Logik orientiert sich am xEV-Muster, das auch außerhalb Chinas gebräuchlich ist. So steht „BEV“ für batterieelektrische Autos („Battery Electric Vehicle“), „PHEV“ oder seltener „PHV“ für Plug-in-Hybride („Plug-in Hybrid Electric Vehicle“) und „FCEV“ für Brennstoffzellenfahrzeuge („Fuel Cell Electric Vehicle“). Außerdem gibt es noch „HEV“, also Hybridautos ohne externe Lademöglichkeit und „MHEV“, Mildhybride, bei denen der Elektromotor nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Ob die Fußball-EM den Begriff „NEV“ hierzulande etabliert, bleibt abzuwarten. Sollten vor allem europäische Kunden angesprochen werden, wäre eine gängigere Alternative wohl die bessere gewesen. „No.1 EV Maker“ zum Beispiel. Und es könnte durchaus sein, dass BYD diesen globalen Titel am Ende des Jahres von Tesla zurückerobert haben wird. Aber so genau nimmt es Werbung ja eher selten.

Holger Holzer/SP-X