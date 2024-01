Wachstum in allen Segmenten – EU-Nutzfahrzeugmarkt

Die Batterie sitzt flach im Boden, Ladekante und Ladevolumen des Stromers entsprechen bis auf wenige Millimeter denen der Verbrenner Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Brüssel. Der Nutzfahrzeugmarkt in der EU ist 2023 stark gewachsen. Laut Herstellerverband ACEA wurden insgesamt 1,85 Millionen Transporter, Lkw und Busse neu zugelassen – rund 250.000 mehr als im schwachen Vorjahr und in etwa so viel wie 2021. Besonders gefragt waren erneut Transporter, die um knapp 15 Prozent auf 1,5 Millionen Einheiten zulegten. Der Absatz von Lkw oberhalb von 3,5 Tonnen wuchs um 16 Prozent auf 346.986 Fahrzeuge, der der Busse um 19 Prozent auf 32.593 Einheiten.

Dominierender Antrieb war der Diesel – vor allem im Lkw-Bereich, wo er einen Marktanteil von 96 Prozent erreichte. Im Bus-Segment allerdings kam er nur noch auf 62 Prozent, Platz zwei ging an den E-Antrieb mit 16 Prozent. Unter den Transporter kamen E-Modell auf einen Anteil von 7,4 Prozent und überholten damit den Benziner (6,3 Prozent). Der Diesel lag bei knapp 83 Prozent.

Holger Holzer/SP-X