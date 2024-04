VW und Chinesen holen auf – Innovations-Ranking

Anzeige

SP-X/Bergisch Gladbach. Der US-Hersteller Tesla verteidigt seine Position als weltweit innovationsstärkster E-Autobauer. Volkswagen und die chinesische Konkurrenz holen allerdings auf, wie aus dem aktuellen Innovations-Ranking des Center of Automotive Management (CAM) hervorgeht. Die Experten sehen Tesla mit 214 Indexpunkten weiterhin als einzigen „Top-Innovator“ der Branche. Die Gruppe der „Fast Follower“ rückte zuletzt aber wieder näher ran. Angeführt wird sie vom Volkswagenkonzern mit 199 Punkten, die chinesischen Unternehmen Geely (155,8) und BYD (138,8) liegen knapp dahinter. Während die beiden letztgenannten Unternehmen vor allem mit neuer Batterietechnologie punkten, setzte VW mit dem ID.7 neue Effizienzmaßstäbe.

Mit fast 5 Metern Länge ist die Limousine auf Mercedes-E-Klasse-Format gestreckte Foto: VW

In der großen Gruppe der „Follower“ folgen unter anderem Hyundai, Mercedes, BMW und Stellantis. Am Ende des Rankings finden sich die japanischen Hersteller: Am stärksten unter den Nachzüglern zeigte sich Toyota mit 26,5 Punkten, ganz am Ende finden sich Mazda, Honda und Newcomer Aiways. Für die Studie wurden insgesamt 512 Einzelinnovationen bewertet, unter anderem hinsichtlich Neuheitswert und potenziellem Kundennutzen.

Holger Holzer/SP-X