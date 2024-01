VW schlägt Tesla – Größter E-Auto-Hersteller

Europas Automarke wächst Foto: VW

SP-X/Flensburg. VW hat Tesla als größte E-Automarke in Deutschland abgelöst. Die Norddeutschen kamen im Gesamtjahr 2023 lauf Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nach einem Plus von 12 Prozent gegenüber 2022 auf 70.628 Neuzulassungen. Teslas Zahlen sanken im gleichen Zeitraum um 9 Prozent auf 63.685 Einheiten. Nummer drei war mit großem Abstand BMW, die auf 40.420 Einheiten kamen – ein Zuwachs von 72 Prozent. Das insgesamt größte Plus erzielte der chinesische Anbieter GWM, der um 30.466 Prozent auf 4.585 Einheiten zugelegt hat. Stärkste chinesische Markt bleibt aber MG mit 36.703 Einheiten (plus 46 Prozent).

Insgesamt wurden in Deutschland im vergangenen 524.219 neue batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen, 11,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Marktanteil der reinen E-Mobile stieg um 0,7 Punkte auf 18,4 Prozent.

Holger Holzer/SP-X