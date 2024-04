VW Golf nicht mehr an der Spitze – Meistgebaute Autos in Deutschland

Der VW Golf musste zuletzt in Verkaufs-Charts immer wieder die gewohnte Spitzenposition aufgeben. Nun tut er das auch in der Produktions-Hitliste.

SP-X/Paris. Der VW Tiguan hat 2023 den VW Golf als meistgebautes Auto in Deutschland abgelöst. Mit 225.000 Einheiten übertraf das SUV den technisch weitläufig verwandten Kompaktwagen um rund 10.000 Fahrzeuge, wie das Beratungsunternehmen Inovev errechnet hat. Noch 2016 lag der Golf mit knapp 800.000 gebauten Einheiten deutlich vor dem Tiguan, der knapp 300.000 Mal gebaut wurde. Seitdem kam mit den kleinen SUVs T-Roc und T-Cross sowie dem ID.3 hauseigene Konkurrenz für den einstigen Europa-Bestseller auf den Markt.

Der VW Tiguan hat 2023 den Golf als meistgebautes Auto abgelöst Foto: VW

Rang drei unter den meistgebauten Autos in Deutschland geht an das Tesla Model Y mit 195.000 Einheiten, nur noch auf dem vierten Platz landet der BMW 3er mit 180.000 Einheiten. Das Mittelklassemodell leidet unter der teilweisen Produktionsverlagerung nach Mexiko sowie unter der Aufsplittung der ehemals einheitlichen Modellfamilie in 3er- und 4er-Reihe.

Holger Holzer/SP-X