VW gewinnt und verliert – Pkw-Segmente im April

Im April führen ein paar der üblichen Verdächtigen die Rangliste der Bestseller an. Aber es gab auch Wechsel an der Spitze.

SP-X/Flensburg. Im April war der VW Golf mit 11.689 Einheiten auf ein Neues das mit Abstand zulassungsstärkste Modell in Deutschland, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. In vier Segmenten gab es hingegen neue Spitzenreiter. So konnte der kleine Bruder des Golf, der VW Polo, bei den Kleinwagen mit 3.085 Einheiten den vorigen Spitzenreiter Opel Corsa entthronen. Bei den Großraum-Vans musste der VW Touran (1.238) den ersten Platz an die Mercedes V-Klasse (1.806) abgeben. Auch bei den Minis gab es gegenüber dem Vormonat einen Modellwechsel: Der Toyota Aygo (1.485) kletterte an die Spitze und löste den Fiat 500 (1.331) ab.

VW legt ein Sondermodell des Golf auf Foto: VW

Unter den Elektro-Pkw (BEV) setzten sich ID.4/ID.5 (3.234) an die vormals vom Tesla Model Y besetzte Spitze.

Carla Lauwasser/SP-X