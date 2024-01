VW dominiert – Top-10 der Marken 2023

Der VW T-Roc verkauft sich weiterhin gut Foto: VW

SP-X/Flensburg. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2.844.609 Pkw neu zugelassen, im Vergleich zum Jahr 2022 ein Plus von 7,3 Prozent. Stärkste Einzelmarke war VW. Das Unternehmen konnte nach Berechnungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 519.089 Fahrzeuge in Deutschland absetzen und kommt auf einen Marktanteil von 18,2 Prozent. Auf Platz 2 folgt Mercedes. Die Schwaben haben 277.352 Pkw neu zugelassen und erreichen einen Marktanteil von 9,8 % Prozent. Audi liegt mit 246.880 Neuzulassungen auf dem dritten Rang (MA: 8,7 %), gefolgt von BMW mit 233.160 Einheiten (MA: 8,2 %). Auf dem fünften Platz hat sich Skoda platziert. Die Tschechen, die wie Audi und Seat zum VW-Konzern gehören, erzielen mit 168.561 neu zugelassen Fahrzeugen einen Marktanteil von 5,9 Prozent und sind damit die erfolgreichste Importmarke. Opel auf Platz 6 hat 144.901 Fahrzeuge verkauft (MA: 5,1 %). Seat platziert sich mit 132.624 Einheiten auf dem siebten Rang (M: 4,7%), dahinter belegt Ford mit 116.578 Neuzulassungen (MA: 4,1 %) den achten Rang. Die Die Plätze 9 und 10 gehen an Hyundai (106.381Einheiten, MA: 3,1%) und Fiat (76.535 Einheiten, MA: 2,7 %).

Bis auf Ford (minus 11,2%) und Fiat (minus 1,6 %) konnten alle Top-Ten-Marken gegenüber den Zulassungszahlen des Jahres 2022 zulegen. Am meisten gewannen prozentual Seat (plus 18,8 %), Skoda (plus 17,1 %) und Audi (plus 15,7 %).

Elfriede Munsch/SP-X