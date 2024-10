VW distanziert Tesla – E-Automarkt

Von Holger Holzer, SP-X

i Die kleinere Batterie soll Reichweiten oberhalb von 600 Kilometer ermöglichen Foto: VW

Im vergangenen Jahr landete VW beim E-Auto-Absatz in Deutschland nur hauchdünn vor Tesla. In diesem Jahr wächst der Vorsprung – was allerdings nicht unbedingt ein Zeichen Wolfsburger Stärke ist.