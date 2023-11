VW bietet Lade-Software für Fuhrparks – Elli Fleet Charging

Wer seinen Firmenfuhrpark elektrifiziert muss sich um Ladeplanung und Abrechnung kümmern. VW will das nun erleichtern.

Elli bietet eine Ladesoftware für das Lademanagement von Flotten Foto: VW

SP-X/Wolfsburg. Volkswagens Ladedienstleister Elli bietet ab sofort eine intelligente „Fleet Charging“-Software für Unternehmens-Fuhrparks an. Sie soll unter anderem das kostenoptimierte Laden zu günstigen Tarifen ermöglichen sowie für die optimale Auslastung der firmeneigenen Infrastruktur sorgen. In die Lade-Verwaltung und Planung einbezogen werden auch die privaten Wallboxen der Angestellten sowie die öffentlichen Ladepunkte des Elli-Roaming-Netzwerks. Interessenten in Deutschland, Österreich, Italien und Spanien sollen den Dienst zunächst online kostenfrei testen können.

Holger Holzer/SP-X