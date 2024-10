Vorsicht bei der Maskerade – Autofahren an Halloween

Für Autofahrer gelten Ende Oktober an Halloween die gleichen Regeln wie beim Karneval: Extreme Kostüme haben am Steuer eben so wenig zu suchen wie Alkohol.

SP-X/Köln. Seit der Halloween-Trend aus den USA nach Deutschland geschwappt ist, ist Karneval nicht mehr der einzige Grund für eine Verkleidung. Wer sich mit Grusel- und Gruft-Kostüm an das Steuer eines Pkw setzen will, sollte allerdings auf einen dezenten Kopfschmuck sowie auf unvorsichtige Hexen und Monster unter den Fußgängern achten.

Als Führer eines Fahrzeugs ist man gut beraten, es mit der Maskerade nicht zu übertreiben. Wesentliche Gesichtszüge wie Wangen und Kinnpartie sollten in jedem Fall erkennbar bleiben. Andernfalls verhindert die Verhüllung die Identifizierbarkeit des Autofahrers bei der automatisierten Verkehrsüberwachung (Blitzer), was laut StVO als Ordnungswidrigkeit gewertet wird. Ob eine Ski- oder Kostümmaske – verhindert diese die Feststellbarkeit der Fahreridentität, wird ein Bußgeld von 60 Euro fällig. Verhindert die Verkleidung die Identifizierung des Fahrers auf dem Blitzerfoto, kann eine Pflicht zur Fahrtenbuchführung auferlegt werden.

Darüber hinaus sollten Kostüme nicht die Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit des Fahrers beeinträchtigen. Hüte, Bärte, Perücken und dicke Brillen behindern zum Beispiel die Sicht und Bewegungsfreiheit, was gefährliche Folgen haben kann. Im Fall einer Verkehrskontrolle können Ordnungshüter das Fahren mit erschwerter Sicht oder einer Beeinträchtigung des Gehörs mit einem Bußgeld in Höhe von 10 Euro sanktionieren.

Schlimmere Konsequenzen können bei einem Unfall drohen: Maskierte haben dann möglicherweise nämlich ihre Sorgfaltspflicht verletzt, was neben einem Bußgeld außerdem Probleme mit der Versicherung nach sich ziehen kann. Wäre der Unfall ohne Maskierung vermeidbar gewesen, kann die Kaskoversicherung unter Umständen ihre Leistungen kürzen. Unfallverursacher müssen dann möglicherweise die Kosten für Schäden am eigenen Fahrzeug selbst tragen.

Wer also im Kostüm zur Halloween-Party fahren will, sollte seine Verkleidung im Kofferraum deponieren und erst vor Ort anzuziehen – oder gleich auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Taxi umsteigen. Dann muss man auch bei den Getränken nicht so genau hinschauen.

Auch wer bei Halloween nicht mitfeiert, sollte den Tag – die Grusel-Party findet in der Regel am 31. Oktober statt – im Kalender anstreichen. Denn in der Dunkelheit sind viele verkleidete Kinder unterwegs. Oft tragen diese Kostüme, die dem Anlass entsprechend dunkel gehalten sind, weshalb sie weniger gut zu erkennen sind.

Holger Holzer/SP-X