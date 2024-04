Vom Transporter aufs Lastenrad – Paketzustellung auf der letzten Meile

Für den CO2-emissionsfreien Pakettransport auf der letzten Meile hat Mercedes in Zusammenarbeit mit dem Cargobike-Hersteller Onomotion ein Rollcontainersystem für die schnelle Be- und Entladung eines elektrischen Lastenrads entwickelt

Für den CO2-emissionsfreien Pakettransport auf der letzten Meile hat Mercedes in Zusammenarbeit mit dem Cargobike-Hersteller Onomotion ein Rollcontainersystem für die schnelle Be- und Entladung eines elektrischen Lastenrads entwickelt Foto: Mercedes

SP-X/Frankfurt. Für den CO2-emissionsfreien Pakettransport auf der letzten Meile hat Mercedes in Zusammenarbeit mit dem Cargobike-Hersteller Onomotion ein Rollcontainersystem für die schnelle Be- und Entladung eines elektrischen Lastenrads entwickelt. Dabei fungiert ein elektrischer Sprinter als Depot für zwei Container, die im Logistikzentrum entsprechend der Auslieferroute von Lastenräder vorkommissioniert werden. Der e-Sprinter bringt den Container zum Lastenrad. Das Aus- und Einladen übernimmt ein Hubarm, der mittels eines Handsenders elektronisch gesteuert wird. Das Wechseln von vollen und leerem Container gelingt in wenigen Minuten. Das zeitaufwändige Umladen von einzelnen Packstücken per Hand entfällt. Der Transporter kann schnell zum nächsten Lastenrad weiterfahren oder selbst Waren ausliefern, das Lastenrad seine Auslieferungstour fortsetzen. Die Container bieten ein Ladevolumen von 2 Kubikmetern, eine Zuladung von bis zu 200 Kilogramm und lassen sich für unterschiedliche Zwecke wie Paketzustellung oder Brötchenauslieferung einrichten.

Das im Rahmen des Mercedes-Forschungsprojekts Sustaineer entwickelte System geht im Frühsommer mit einem mit Kurier- und Paketdienstleister in Berlin auf Praxiserprobung.

Das Aus- und Einladen übernimmt ein Hubarm Foto: Mercedes

Elfriede Munsch/SP-X