Vom Rentner zum Raser – Land Rover Defender V8

Den V8-Umbau des alten Defender bietet Land Rover für die 90er- und 110er-Version an Foto: Land Rover

SP-X/Solihull. Die Land Rover-Restaurationsabteilung Bespoke Works bietet für den klassischen Defender ein neues Umbaupaket an, das unter anderem die Umrüstung auf einen leistungsstarken V8-Motor vorsieht. Basis sind gebrauchte Fahrzeuge der Baujahre 2012 bis 2016, die einen 405 PS starken 5,0-Liter-Achtzylinder in Kombination mit einem Achtgang-Automatikgetriebe von ZF erhalten. Das Fahrwerk wird mit größeren Bremsen sowie Bilstein-Dämpfern und Eibach-Federn an das gestiegene Leistungspotenzial angepasst. Für eine moderne Optik sorgen LED-Scheinwerfer und 16 bis 18 Zoll große Leichtmetallräder.

Das Interieur kann mit viel Leder und optionalen Recaro-Sitzen aufgewertet werden. Für den DIN-Schacht in der Mittelkonsole bietet Land Rover ein Audiosystem mit Connectivity-Technik und kleinem Touchscreen an. Der Umbau wird für die kurze 90er- und die lange 110er-Variante des Defender angeboten. Für den Classic Defender V8 gibt es sogar einen neuen Konfigurator, der die vielfältigen Ausstattungsoptionen aufzeigt. Dazu gehört für den langen 110er auch ein Reisemobilausbau. Umgerechnet und inklusive deutscher Mehrwertsteuer kostet der V8-Defender aus der Works-Abteilung mindestens 268.000 Euro.

Der Innenraum des klassischen Defender wird in der Works-Abteilung modernisiert und aufgewertet Foto: Land Rover

Mario Hommen/SP-X