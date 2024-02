Vom E-Kleinwagen bis zum Camper – Fiat zeigt fünf Konzeptautos

Der Stellantis-Konzern hat mit seinen neuen STLA-Plattformen das Fundament für eine Modelloffensive über vielen Marken hinweg gelegt. Auch Fiat will sein Angebot bald kräftig ausbauen.

Das City Concept von Fiat gibt Ausblick auf einen elektrisch angetriebenen Panda Foto: Fiat

SP-X/Rüsselsheim. Fiat will bis 2027 jedes Jahr eine Modellneuheit einführen. Fünf jetzt von den Italienern enthüllte Konzeptautos zeigen, wohin die Reise gehen könnte. Alle Studien zeichnen sich durch eine futuristische Optik mit grifflosen Türen sowie grob auflösende Displays an Front und Heck aus. Technisch sollen alle fünf Konzepte auf Multi-Energy-Plattformen basieren, bei denen es sich um die neuen STLA-Plattformen des Stellantis-Konzerns handeln dürfte. Laut Fiat geben die Konzepte Ausblick auf Modelle, die für Europa, Südamerika und Afrika relevant sein werden. Entsprechend dürften alle Neuheiten sowohl mit E-Antrieben sowie in einigen Märkten alternativ auch mit Verbrennungsmotoren erhältlich sein.

Der Camper könnte Ausblick auf einen vielseitig nutzbaren Van von Fiat geben Foto: Fiat

Das City Concept trägt den Namen Panda, dessen Neuauflage Fiat bereits diesen Sommer enthüllen will. Beim Panda-Konzept handelt es sich um einen Elektro-Kleinwagen, der technisch eng verwandt mit dem rund vier Meter langen Elektro-Kleinwagen Citroen e-C3 sein dürfte. Entsprechend wird sich die elektrische Neuauflage des Panda nicht die Plattform mit dem Fiat 500 Elektro teilen.

Ganz in der Tradition der Baureihe Panda bietet das Fiat-Konzept einen spartanisch eingerichteten Innenraum Foto: Fiat

Außerdem zeigt Fiat drei optisch recht ähnliche Crossover-Typen. Das Concept SUV deutet ein fünftüriges Kompakt-SUV an, während das Concept Fastback eine coupéartige Spielart zeigt. Schließlich dürfte das Concept Pick-up mit einer nach oben offener Heckpartie Ausblick auf eine Neuauflage des Strada geben. Mit dem Concept Camper zeigt Fiat schließlich einen robust auftretenden und vielseitig einsetzbaren Van.

Crossover-Limousine oder SUV-Coupé – das Fiat Concept Fastback scheint sich da nicht festlegen zu wollen Foto: Fiat

Mario Hommen/SP-X