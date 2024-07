Volvo fährt auf das Treppchen – E-Auto-Bestseller

Mit dem EX30 will Volvo ein echtes Volumenmodell entwickelt haben. Bislang scheint der Plan zu klappen.

SP-X/Uxbridge. Trotz Neuzulassungs-Einbruchs bleibt das Tesla Model Y das beliebteste E-Auto in Europa. In den ersten sechs Monaten wurden laut der Unternehmensberatung Jato 101.181 Einheiten in EU und Vereinigtem Königreich neu zugelassen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang um 26 Prozent. Im Aufschwung hingegen ist das Tesla Model 3, das nach einem Zuwachs um 37 Prozent mit 58.400 Einheiten auf Rang zwei landet. Den dritten Platz erobert der Volvo EX30, das neue elektrische Einstiegsmodell der schwedischen Marke. 36.980 Kunden entschieden sich für den kompakten Crossover.

Mit 4,23 Metern Länge unterbietet der EX30 sein nächstgrößeres Schwestermodell EX40 und rund 20 Zentimeter Foto: Volvo

Das beliebteste deutsche Modell ist der VW ID.4, der mit 29.146 Neuzulassungen hinter dem MG4 (31.922 Einheiten) landet. Komplettiert werden die Top Ten von VW ID.3, Skoda Enyaq, Volvo EX40, BMW iX1 und Audi Q4. Insgesamt kamen im ersten Halbjahr europaweit 949.981 elektrische Neuwagen auf die Straße, 2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

Holger Holzer/SP-X