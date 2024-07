Volumenhersteller gewinnen – Pkw-Markt im ersten Halbjahr

Anzeige

SP-X/Flensburg. Die ersten Jahreshälfte 2024 hat der deutsche Neuwagenmarkt mit einem leichten Wachstum von 5,4 Prozent abgeschlossen. Betrachtet man in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) die einzelnen Marken, gibt es mehr Gewinner als Verlierer. In letztere Gruppe ordnet sich mit Tesla allerdings ein zuletzt sehr erfolgsverwöhnter Hersteller ein.

Der Opel Astra Electric ist 4,37 Meter lang Foto: Opel

Beliebteste Marke bleibt VW mit einem 11-Prozent-Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 289.218 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 19,7 Prozent. Rang zwei geht trotz eines Rückgangs um 12,7 Prozent an Mercedes, die auf 8,6 Prozent Marktanteil kommen und damit klar vor BMW mit 7,8 Prozent liegen. Die Münchner konnten ihre Zulassungszahlen jedoch leicht um 2,7 Prozent steigern. Stärkster Importeur bleibt Skoda mit 7,1 Prozent Marktanteil und einem Plus von 24,9 Prozent, das nicht zuletzt auf das Konto des Kompakt-SUV Karoq und des Kleinwagens Fabia geht.

In der den Top 10 findet sich auf Rang sechs zudem mit Opel ein weiterer der Gewinner unter den großen Marken: Die Rüsselsheimer konnten um 15,5 Prozent auf 77.235 Einheiten zulegen und erreichten einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Erfolgreich war vor allem der Astra, der seine Zulassungszahlen nahezu verdreifachen konnte und gemeinsam mit dem Mokka Verluste in anderen Segmenten ausgleichen konnte.

Zu den Verlieren des ersten Halbjahres zählt mit einem Minus von 17,1 Prozent die Premiummarke Audi, die unter ihrer mittlerweile betagten Modellflotte leidet. Vor allem der Kleinwagen A1 und das Businessmodell A6 fanden weniger Kunden. Ändern könnte sich das im laufenden Jahr durch die A6-Neuauflage und den elektrischen Q6. Ebenfalls im Minus (12,7 Prozent) war Mercedes, wo es Einbrüche bei der C-Klasse und der A-Klasse gab. Den stärksten Rückgang unter den großen Marken musste Tesla verbuchen: Der E-Autohersteller verkaufte 21.250 Autos, 41,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Marktanteil von 1,4 Prozent und einem 20. Platz im Marken-Ranking. Eine Rolle dürften neben dem Wegfall der E-Auto-Prämie auch die fehlenden Modellneuheiten der Amerikaner sein.

Verlangsamt hat sich das Wachstum bei den chinesischen Herstellern. Stärkste Marke bleibt MG Motor mit 13.602 Neuzulassungen (plus 44,7 Prozent) und einem Marktanteil von 0,9 Prozent. Kaum eine Rolle spielen weiterhin Marken wie Nio (234 Neuzulassungen), Xpeng (31 Neuzulassungen) und Aiways (23 Neuzulassungen). Zu den Exoten in der KBA-Statistik zählen außerdem der vietnamesische Hersteller Vinfast mit 32 Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten sowie die wiederbelebte italienische Marke Lancia. Das einzige registrierte Fahrzeug dürfte ein früh zugelassener Ypsilon sein. Die offizielle Markteinführung erfolgt in Deutschland erst 2025.

Insgesamt kamen in den ersten sechs Monaten 2024 in Deutschland 1,47 Millionen Neuwagen auf die Straße. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs um 5,4 Prozent.

Holger Holzer/SP-X