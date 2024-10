Vollwert-Stromer – Test: NIU RQi Sport

Das Angebot an elektrischen Motorrädern ist noch relativ klein. Umso gespannter waren wir auf die RQi Sport von NIU. Bei Fahrleistungen und Ausstattung überzeugt das China-Bike auf Anhieb. In anderen Disziplinen ist noch Luft nach oben.

SP-X/Bergheim. Der chinesische Elektropionier NIU bringt nach den erfolgreichen E-Rollern mit dem RQi Sport nun erstmals ein Elektromotorrad als 125er-Äquivalent auf den Markt. In der Vergangenheit definierten sich viele Elektrovehikel primär über die lokal emissionsfreie Antriebsquelle und verstanden sich erst in zweiter Linie als vollwertige Verkehrsmittel – das tat der Faszination nach einer ersten Kennenlern-, Probier- und Testphase häufig rapide Abbruch. Doch die Hersteller haben gelernt, wie der RQi beweist: Das E-Motorrad sieht nicht nur wie ein richtiges Motorrad der Leichtkraftklasse Le3 aus, es fühlt sich beim Besteigen sogar noch erwachsener an.

Der chinesische Elektropionier NIU bringt nach den erfolgreichen E-Rollern mit dem RQi Sport nun erstmals ein Elektromotorrad auf den Markt Foto: RKM

Hinterm breiten, nach oben gekröpftem Lenker stellt sich ein aufrechtes Roadsterfeeling ein, mit lässig auf den tiefen Rasten ruhenden Stiefeln und megaentspannten Kniewinkeln neben dem etwas breiten „Tank“. Hier wird kein Sprit gebunkert, es lagern vielmehr zwei mächtige Akkublöcke unter einer großen Klappe, geöffnet vom Transponderschlüssel oder dem zentralen Steuerknopf. Mit je 23 Kilo sind sie eigentlich zu schwer zum möglichen Herausnehmen, dafür bunkern sie 5,1 kWh Energie und versorgen damit den im Rahmen fixierten Elektromotor, der seine Spitzenleistung von gut 10 PS ohne Getriebe direkt über eine Kette ans Hinterrad abgibt.

Neben dem gewaltigen Durchzug imponiert der RQi mit seiner Höchstgeschwindigkeit Foto: RKM

Über eine Schiebetaste an der rechten Armatur stehen zwei Fahrmodi zur Verfügung, die Ansprechverhalten, Drehmomententfaltung und Spitzentempo elektronisch modulieren. In beiden Modi nimmt die Elektronik die satten 30 Newtonmeter beim Anfahren stark an die Kandare, der NIU setzt sich erstaunlich verhalten in Bewegung. Danach zischt das chinesische E-Mobil mit Verve auf und davon, beschleunigt nahtlos und lässt dem Rest des Verkehrs keine Chance. Weder Lastwechsel noch Vibrationen trüben die Fahrdynamik, lediglich eine minimale Verzögerung beim Umsetzen der Vortriebswünsche ist zu notieren. Bis auf das Surren des E-Motors und leichte Abrollgeräusche von Reifen und Kette dringen keinerlei Geräusche an unbeteiligte Ohren.

Hinterm breiten, nach oben gekröpftem Lenker stellt sich ein aufrechtes Roadsterfeeling ein Foto: RKM

Neben dem gewaltigen Durchzug imponiert der RQi mit seiner Höchstgeschwindigkeit: Im Dynamic-Modus liegen echte 101 km/h an, mittels einer Boost-Taste an der Vorderseite der rechten Bedieneinheit ist für 30 Sekunden sogar Tacho 126 drin – für ein 125er-Äquivalent ziemlich beeindruckend, da kommt kein Leichtkraftrad hinterher. Zu viel Vollgas bedeutet aber auch eine starke Erwärmung von Akku, Motor und Steuerelektronik, deshalb geht der RQi in solchen Momenten erst einmal in die Knie.

Die Ausstattung kann sich sehen lassen mit einstellbaren Hebeln, Tempomat, ABS vorn und hinten, selbstrückstellenden Blinkern und einer Traktionskontrolle Foto: RKM

Das System hilft aber auch dem Antritt auf die Sprünge: Im Stand betätigt wirkt es wie eine Startautomatik (Launch Control) und beschleunigt den RQi in 2.9 Sekunden auf 50 km/h. Die Boost-Bereitschaft wird von einer mittigen Anzeige im farbigen TFT-Instrument signalisiert, wie auch die Zeitspanne, die das System braucht, um erneut boostfähig zu werden. Überhaupt repräsentiert diese Digitalanzeige den modernen Vernetzungsgrad heutiger Fahrzeuge: Über die Verbindung via Handy mit der NIU App lassen sich verschiedene Anzeigelayouts auf das Display zaubern, ein Kriechgang vor- und rückwärts einlegen oder die Startbereitschaft per Handy-Näherung konfigurieren. Dazu sind zwei im Heck und überm Scheinwerfer installierte Dashcams abrufbar, die den vorderen und hinteren Verkehr beobachten.

Die Boost-Bereitschaft wird von einer mittigen Anzeige im farbigen TFT-Instrument signalisiert Foto: RKM

Auch die übrige Ausstattung kann sich sehen lassen mit einstellbaren Hebeln, Tempomat, ABS vorn und hinten, selbstrückstellenden Blinkern und einer Traktionskontrolle. All das kommt dem Fahrerlebnis zugute: Wirkt der mit 186 Kilo nicht gerade leichte NIU beim Rangieren noch schwerfällig, wandelt sich das beim Fahren in die Souveränität eines Mittelklassemotorrades. Bestens dirigierbar über die breite Lenkstange lenkt das E-Rad auf der gewünschten Linie ein, bleibt in Schräglage nachvollziehbar und stabil. Flink wedelt er von einer Ecke in die andere, hier machen sich die hochwertigen Pirelli-Pneus bezahlt, die guten Grip mit klarem Feedback paaren. Top sind auch die Stopper: Im Vorderrad nimmt die Vierkolben-Radialzange von Brembo die Einzelscheibe mächtig in die Mangel, allerdings greift das ABS sehr früh ein und verhindert ein blockierendes Rad.

Mit je 23 Kilo sind die Akkus eigentlich zu schwer zum möglichen Herausnehmen Foto: RKM

Gegenüber der herzerfrischenden Dynamik fällt der Komfort ein wenig ab. Üblen Pockenasphalt verdauen die Federelemente nicht gerade sensibel, gerade das hintere Federbein könnte etwas nachgiebiger ans Werk gehen. Dafür sitzt es sich wie erwähnt kommod auch auf langen Strecken, womit die Themen Reichweite und Ladezeiten in den Blick geraten: Tatsächlich schafft der RQi knapp 100 Kilometer, legt die letzten 20 davon (ab 15% Batteriekapazität) aber im E-Save-Modus mit maximal 47 km/h zurück. Sind beide Akkus leer, dauert es laut Hersteller bis zur Vollladung lange 7 Stunden – in unserem Test ging das nur unwesentlich schneller. Das relativiert die famose Fahrvorstellung ein wenig, wie auch die knapp 8.000 Euro, die der NIU-Händler für den fahrfrischen RQi verlangt.

NIU RQi Sport – Technische Daten:

Luftgekühlter Synchron-Permanentmagnetmotor, Leistung: 5 kW/6,8 PS, Spitzenleistung: 7,5 kW /10,2 PS, Drehmoment: 30 Nm; zwei Lithium-Ionen-Akkus, je 5,1 kWh Maximalkapazität, Betriebsspannung 72 V; einstufiges Primärgetriebe, Sekundärantrieb Kette

Fahrwerk: Stahl-Brückenrahmen; 4,1 cm USD-Telegabel vorne (nicht einstellbar), 11,5 cm Federweg; Leichtmetall-Zweiarmschwinge hinten, ein Federbein (nicht einstellbar), Federweg 4 cm; LM-Gussräder; Reifen 110/70 R17 (vorne) und 140/70 R17 (hinten), 30 cm Einscheibenbremse vorne, 24 cm Einscheibenbremse hinten.

Assistenzsysteme: ABS, Traktionskontrolle

Maße und Gewichte: Radstand: 1,455 m, Sitzhöhe: 82,5 cm, Gewicht fahrfertig: 186 kg, Zuladung: 150 kg

Fahrleistungen und Verbrauch: Vmax: 101 km/h, Reichweite (WMTC) 95 km

Preis: 7.990 Euro

Thilo Kozik/SP-X