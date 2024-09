Vollhybrid überholt E-Auto – Pkw-Antriebe in Europa

Anzeige

SP-X/Paris. Der Hybrid hat im ersten Halbjahr in Europa den E-Antrieb überholt. Die vor allem von Toyota und den französischen Herstellern eingesetzte Doppelmotor-Antriebstechnik kam in Europa in den ersten sechs Monaten 2024 auf einen Marktanteil von 15 Prozent, wie die Beratungsagentur Inovev ermittelt hat. Das entspricht einem Plus von 3 Punkten gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil des E-Antriebs sank im gleichen Zeitraum um 1 Punkt auf 14 Prozent.

Der Toyota Yaris Cross Hybrid zählt zu den beliebtesten Autos in Europa Foto: Toyota

Rückgänge gab es auch bei reinen Verbrennern: Der Dieselanteil sank um 1 Punkt auf 12 Prozent, der der Benziner um 2 Punkte auf 36 Prozent. Auch die Plug-in-Hybride mussten einen Verlust von einem Punkt verbuchen und kamen auf 7 Prozent. Einziger Gewinner neben dem Vollhybrid war der Mildhybrid, dessen Marktanteil um 2 Punkte auf 16 Prozent gestiegen ist. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr in EU, Vereinigtem Königreich, Schweiz und Norwegen rund 6,87 Millionen Pkw neu zugelassen.

Holger Holzer/SP-X