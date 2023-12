Voll auf die Sechs – Mercedes-AMG CLE 53

In der C-Klasse muss selbst das stärkste AMG-Modell mit vier Zylindern auskommen. Beim neuen CLE verzichtet Mercedes auf diese Art Sparsamkeit.

Der Mercedes-AMG CLE 53 trägt einen Sechszylinder unter der Haube Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Stuttgart. Mercedes-AMG verpasst dem CLE Coupé einen prestigeträchtigen Sechszylinderbenziner. Damit setzt sich die neue Baureihe von den Hochleistungsmodellen der technisch verwandten C-Klasse ab, die immer mit vier Brennräumen auskommen müssen. Der 3,0-Liter-Reihenmotor mit Turbolader und elektrischen Zusatzverdichter erreicht 330 kW/449 PS Leistung und ein Drehmoment von bis zu 600 Nm. Dazu kommen kurzzeitig 23 PS und 205 Nm von einem 48-Volt-Mildhybridsystem im Getriebegehäuse.

Hinten gibt es vier Endrohre plus Diffusor Foto: Mercedes-Benz

In Verbindung mit Neunstufen-Automatik und Allradantrieb beschleunigt der Zweitürer in 4,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h erreicht. Wer das optionale „Driver‘s Package“ bucht, wird bis zu 270 km/h schnell. Zur serienmäßigen Ausstattung zählen eine verbreiterte Spur, 19-Zoll-Felgen und Allradlenkung, gegen Aufpreis schaltet Mercedes das „Dynamic Plus“-Paket mit Drift-Assistent frei.

Äußerlich setzt sich das vorläufige Top-Modell der CLE-Klasse von den zivileren Varianten durch Flics an Front- und Heckschürze, einen von je zwei Endrohren flankierten Diffusor sowie eine Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel ab. Innen finden sich digitale Instrumente in AMG-Optik und ein 11,9 Zoll großer Hochkantmonitor in der Mittelkonsole.

Die erstmals angebotene CLE-Klasse ersetzt bei Mercedes die zweitürigen Varianten von C- sowie E-Klasse und strafft so das zuletzt unübersichtliche, leicht redundante Cabrio- und Coupé-Angebot der Marke. Bereits bestellbar ist das mindestens 58.200 Euro teure CLE Coupé, das Cabrio folgt im Frühjahr 2024. Die nun vorgestellte AMG-Ausführung dürfte jenseits der 80.000 Euro starten.

Holger Holzer/SP-X