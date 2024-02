Virtuelle Mitfahrt bei Hyundai – Online-Showroom

Bei Hyundai können Interessenten nun eine virtuelle Probefahrt absolvieren Foto: Hyundai

SP-X/Neckarsulm. Hyundai baut seinen Online-Showroom aus. Ab sofort können potenzielle Kunden über ihre Internet-Endgeräte eine virtuelle Mitfahrt in einem Pkw der Marke buchen, einzeln oder in einer Gruppe. Absolviert wird die Fahrt von einem sogenannten „Presenter“, der eine VR-Brille nutzt, so dass die Teilnehmer das gleiche sehen wie er. In kurzen Szenarien mit unterschiedlichen Verkehrssituationen lässt sich so beispielsweise die Funktion verschiedener Assistenzsysteme erklären. Dabei sollen Fragen der Kunden direkt beantwortet werden. Eine Registrierung ist nicht nötig, die technischen Voraussetzungen beschränken sich auf einen Internetanschluss, ein Endgerät mit aktueller Browser-Software sowie ein Mikrofon.

Holger Holzer/SP-X