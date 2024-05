Vierzylinder mit 365 PS – Lotus Emira First Edition

Anzeige

SP-X/München. Lotus öffnet nun die Bestellbücher für den Emira mit dem Zweiliter-Turbo. Der 4,41 Meter lange Mittelmotor-Sportwagen kostet mit dem von AMG zugelieferten 268 kW/365 PS starken Vierzylinder ab 94.500 Euro.

Lotus öffnet nun die Bestellbücher für den Emira mit dem Zweiliter-Turbo Foto: Lotus

Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt in 4,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei Tempo 275 km/h erreicht. Die Kraftübertragung an die Hinterachse erfolgt über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Den WLTP-Verbrauch gibt Lotus mit 9 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 208 Gramm pro Kilometer. Der neue Motor ist der bislang stärkste Vierzylinder in einem Lotus.

Elfriede Munsch/SP-X