Viertelmillion Besucher am Rhein – Caravan Salon Düsseldorf

Das Interesse an Freizeitfahrzeugen bleibt hoch. Auf die wichtigste Branchenschau zog es wieder rund eine Viertelmillion Besucher.

SP-X/Düsseldorf. Mit mehr als 250.000 Besuchern ist die 2024er-Ausgabe des Caravan Salon in Düsseldorf zu Ende gegangen. Damit lagen die Zahlen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dem Veranstalter zufolge kamen die Interessierten aus 69 Ländern, an Ausstellern waren 778 Unternehmen vor Ort. Laut Messe Düsseldorf berichtete eine Mehrheit von sehr guten Verkäufen. Im Fokus der Branchen-Schau standen Camper-Vans und Reisemobile, erstmals auch von einem chinesischen Hersteller. Vor allem Überarbeitungen bekannter Modelle gab es bei den Wohnmobilen. Der nächste Caravan Salon Düsseldorf findet im August 2025 statt.

Holger Holzer/SP-X