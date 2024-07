Vierte Generation fährt elektrisch – Neuer Bentley Continental GT

Von Mario Hommen, SP-X

i Auf dem Festival of Speed in Goodwood feierte der neue Bentley Continental GT Mitte Juli seine Publikumspremiere Foto: Bentley

Bentley will sich in den kommenden Jahren zur Elektromarke wandeln. Einen großen Schritt in diese Richtung macht nun die Neuauflage des Continental GT.