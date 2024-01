Vier Bildschirme, kaum Schalter – Jeep zeigt Cockpit des Wagoneer S

Mit dem Wagoneer S bringt Jeep noch dieses Jahr ein großes Elektro-SUV auf den Markt Foto: Jeep

SP-X/Rüsselsheim. Jeep hat weitere Bilder seines 2024 zunächst in den USA und ab 2025 auch in Europa verfügbaren Elektro-SUV Wagoneer S veröffentlicht. Sie geben Einblick in den Innenraum. Das Cockpit des Stromers bietet vier Displayflächen. Hinterm Lenkrad zeigt der Bildschirm fahrrelevante Informationen, während der zentrale Touchscreen als Anzeige- und Bedienüberfläche für Infotainment- und Fahrzeugfunktionen dient. Darunter befindet sich ein weiterer Touchscreen für Klimafunktionen. Auf der rechten Seite des Armaturenbretts gibt es einen dritten Touchscreen, über den der Beifahrer Medieninhalte konsumieren kann. Auf physische Schalter und Knöpfe verzichtet der Wagoneer S weitgehend.

Im Cockpit finden sich vier Displays und nur noch wenige echte Schalter Foto: Jeep

Beim Wagoneer S handelt sich um einen rund fünf Meter langes SUV mit einer Leistung von 450 kW/600 PS, der auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Large basieren wird. Diese bietet unter anderem Allradantrieb und bis zu 800 Kilometer Reichweite.

Mario Hommen/SP-X