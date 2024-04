Vielseitig nutzbar – Nissan Interstar

Anzeige

SP-X/Wesseling. Der neue Nissan Interstar steht in den Startlöchern. Die Neuauflage des großen Transporters ist ab Sommer wie gehabt mit Dieselmotoren, aber auch mit E-Antrieb zu haben. Die Preise dürften ab rund 30.000 Euro netto starten, für die elektrische Version werden wohl mindestens 50.000 Euro fällig werden. Auf alle Varianten gewährt Nissan 5 Jahre Garantie. Auf die Traktionsbatterie gibt es 8 Jahre Garantie.

Der neue Nissan Interstar steht in den Startlöchern Foto: Nissan

Das Schwestermodell des Renault Master wird in zwei Längen (5,68 und 6,31 Meter) und zwei Höhen (2,5 oder 2,75 Meter) angeboten. Das Ladevolumen reicht von 10,8 bis 22 Kubikmeter. Die E-Versionen bieten 1,6 Tonnen Nutzlast, die Diesel 2,0 Tonnen; die Anhängelast beträgt bei allen Versionen 2,5 Tonnen.

Nissan bietet den Interstar auch als Pferdetransporter an Foto: Nissan

Neben Individualisierungen ab Werk wie Kipper-, Pritschen--oder Kastenumbauten, arbeiten die Japaner mit zahlreichen Umbauspezialisten zusammen. So ist der Interstar etwa als Pferdetransporter oder mit einem Leichtbau-Kofferaufbau konfigurierbar. Wer seinen Transporter beruflich und privat nutzen möchte, kann mittels zweier heraus bzw. hineinschiebbarer Module den Interstar von einem Werkstattfahrzeug zu einem Camper und zurück verwandeln.

Der Nissan Interstar ist auch mit Kofferaufbau erhältlich Foto: Nissan

Für den Antrieb stehen vier 2,0-Liter-Diesel mit 77 kW/105 PS bis 125 kW/170 PS zur Wahl. Die Kraftübertragung erfolgt über ein konventionelles Schaltgetriebe oder eine neue 9-Gang-Wandlerautomatik von ZF. Die E-Version des Interstar ist in zwei Varianten erhältlich. „Normal Range“ mit einem 96 kW/130 PS starken E-Antrieb hat eine 40 kWh große Batterie an Bord, die für 200 Kilometer Reichweite gut ist. Serie ist ein 7 kW-On-Board Lader, 11 kW sind optional. An der Schnellladestation kann mit bis zu 50 kW Strom gezogen werden. „Long Range“ bietet einen 105 kW/143 PS starken Antrieb mit 87 kWh großer Batterie. Die Reichweite liegt hier bei 460 Kilometer. Ab Werk ist ein 11 kW-Lader vorhanden, 22 kW sind gegen Aufpreis verfügbar. Mit bis zu 130 kW lädt diese Version am Schnellladestecker.

Wer seinen Transporter beruflich und privat nutzen möchte, kann mittels zweier heraus bzw. hineinschiebbarer Module den Interstar von einem Werkstattfahrzeug zu einem Camper und zurück verwandeln Foto: Nissan

Elfriede Munsch/SP-X