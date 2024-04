Viele Wildunfälle in April und Mai – Versicherungs-Statistik

Anzeige

SP-X/Berlin. In den kommenden Wochen steigt wieder die Gefahr von Unfällen mit Wildtieren im Straßenverkehr. Nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist die Gefahr eines Wildunfalls im April und Mai höher als in jeder anderen Jahreszeit und liegt auch über der der Monate Oktober bis Dezember. Durch Umstellung auf Sommerzeit sind viele Berufspendler in Dämmerung unterwegs, in der Zeit, wenn auch viele Wildtiere aktiv sind.

Foto: SPX

Gerade am Rand von Wäldern und Wiesen sollten Autofahrer zurzeit vom Gas gehen und bremsbereit sein. Tauchen Tiere auf, sollte das Fernlicht abgeblendet und langsam gefahren werden. Kommt es trotzdem zu einem Zusammenprall, benötigt der Autofahrer für die Versicherung eine Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter. Anschließend muss die Versicherung informiert werden, bevor die Unfallschäden behoben sind oder das Auto verschrottet oder verkauft ist.

Elfriede Munsch/SP-X