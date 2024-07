Viele sind „sehr gut“ – Fahrstrom-Ladedienste im Test

Anzeige

SP-X/Hamburg. Mercedes hat den besten E-Auto-Ladedienst unter den großen Autoherstellern. Bei den freien Anbietern liegt einem Test der Zeitschrift „Auto Bild“ zufolge der ADAC-Tarif vorne, der allerdings Ende August ausläuft.

Mercedes hat unter den Autoherstellern das beste Ladedienst-Angebot Foto: Mercedes-Benz

Getestet wurden die am weitesten verbreiteten App-basierte Ladedienste mit Roaming-Angebot, die nur für die eigenen Säulen geltenden Dienste von Tesla und Ionity fielen somit raus. In die Bewertung flossen unter anderem Netzgröße, Fahrstrompreise und die Funktionalität der App ein. Unter den Autohersteller-Diensten wurde der „Me Charge L“-Dienst von Mercedes Preis-Leistungs-Sieger und Gesamtsieger mit der Note „sehr gut“. Die gleiche Note erhielten die Angebote von BMW („Charging Active Ionity Plus“) und Audi („E-Tron Charging Service Pro“). Mit „gut“ schnitten VW We Charge Plus, Porsche Charging Service und Hyundai Smart ab. Die Tarife stehen allerdings nur Kunden der jeweiligen Marken zur Verfügung.

Für alle E-Automobilisten nutzbar sind hingegen die freien Anbieter. Neben dem ADAC-Testsieger erhielten in dieser Kategorie die Angebote von EnBW („Mobility+ Ladetarif M“), Shell („Recharge“), Elli („Drive Highway“) und Logpay („Charge&Fuel Pro“) ein „sehr gut“. Ein „gut“ gab es für den Dienst EWE „Go“, der gleichzeitig das günstigste Angebot im Feld war. Lediglich Vielfahrer laden mit dem EnBW-Tarif billiger.

