Viele PS für viele Euro – Totem Automobili Restomod-Giulia

SP-X/Venedig. Die italienische Firma Totem Automobili hat sich darauf spezialisiert, den von vielen Klassikfans verehrten Alfa Romeo Giulia GT zu restaurieren und technisch zu modernisieren. Als erste Restomod-Variante wurden der GT Electric vorgestellt, der über einen leistungsstarken E-Antrieb verfügt. Mittlerweile hat Totem sein Angebot um zwei mit Benzinmotoren angetriebenen Versionen erweitert.

Totem Automobili macht aus der alten Giulia GT ein optisch ansprechendes Supercar Foto: Totem Automobili

Wer emissionsfrei fahren will, kann weiterhin den Electric bekommen, der auf mittlerweile 434 kW/590 PS erstarkt ist und damit den Sprint auf 100 km/h in unter drei Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 255 km/h ermöglichen soll. Eine 81 kWh große Batterie verspricht 400 bis 500 Kilometer Reichweite. Hinzu kommen umfangreiche Karosserie- und Fahrwerkmodifikationen sowie ein neues Außen- und Innendesign. Totem setzt auf reduzierte Optik, optische Kleinode sowie feine Stoffe und Leder. Mittlerweile gibt es einen Konfigurator, der eine Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten sowie Preise aufzeigt. Der mit 1,5 Tonnen für ein E-Auto erfreulich leichte GT Electric startet bei 539.000 Euro, mit ein paar Extras lässt sich der Preis auf über 600.000 Euro steigern.

Wer lieber einen Verbrenner will, kann den gleichteuren GT Super wählen, der einen wahlweise 405 kW/550 PS oder 552 kW/750 PS starken 2,9-Liter-V6-Benziner bekommt, der allein die Hinterachse antreibt. In diesem Fall soll ein Sprint auf 100 km/h in 3,2 Sekunden möglich sein. Zu langsam? Alternativ gibt es mittlerweile auch den GTA Modificata, der 596 kW/810 PS aus einem 3,2-Liter-V6 an alle vier Räder verteilt und damit in 2,6 Sekunden den Sprint absolviert. Vom carbonlastigen Topmodell will Totem lediglich 5 Exemplare bauen. Informationen zum Preis erhalten Interessenten auf Anfrage.

Der GT Super trägt zwei voluminöse Auspuffendohre am Heck Foto: Totem Automobili

Mario Hommen/SP-X