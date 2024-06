Viele Newcomer auf der Verlierer-Spur – Pkw-Neuzulassungen in Deutschland

Anzeige

SP-X/Köln. Die vom Kraftfahrtbundesamt geführte Liste der in Deutschland vertretenen Automarken hat in der jüngeren Vergangenheit einigen Zulauf erhalten. Vor allem aus Fernost und den USA drängen neue Player auf den hiesigen Automarkt, der mit jährlich gut drei Millionen Neuzulassungen zu den weltweit wichtigsten Absatzmärkten der Branche zählt. Eigentlich sollte der Kuchen also groß genug sein, damit für jeden ein stattliches Stückchen übrigbleibt. Doch nicht gerade wenige der zum Teil bereits vor Jahren angetretenen Newcomer verharren im Stückzahlen-Nichts, wie die jüngsten Zulassungszahlen des KBA vom Mai 2024 zeigen.

Für den Air Pure hat Lucid den Preis auf nun 85.000 Euro gesenkt Foto: Lucid Motors

Die einzige neue Marke, die im Mai relevante Stückzahlen erreichte ist MG, die zum chinesischen SAIC-Konzern gehört. Rund 2.700 Neuzulassungen gingen auf ihr Konto, was einem Zuwachs von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und einem Marktanteil von 1,1 Prozent entspricht. Damit steht MG derzeit besser dar als beispielsweise etablierte Marken wie Suzuki, Nissan oder Mazda. Deutlicher weniger Neuzulassungen, aber immerhin noch im dreistelligen Bereich, verzeichneten die Hersteller Polestar (414), Great Wall Motors/Ora (268) sowie BYD (201). Alle anderen Newcomer bleiben dagegen deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeits- und Relevanzschwelle. Aiways (4), Fisker (12), Ineos (31), Lucid (13), Lynk&Co (1), Maxus (13), Nio (35), Vinfast (8) und Xpeng (12) mussten sich mit äußerst schleppenden Verkäufen begnügen. Selbst Rolls-Royce (42) und Bentley (63) konnten im vergangenen Monat jeweils mehr Autos verkaufen.

Neue Marken haben es offensichtlich schwer, bei deutschen Autokäufern zu punkten. Dass es zumindest zwischenzeitlich auch anders geht, zeigt das Beispiel Tesla. Doch für den US-Hersteller laufen die Geschäfte längst nicht mehr so rund wie noch vor einem Jahr. Vielmehr befindet sich der US-Autobauer derzeit fast im freien Fall, denn in den ersten fünf Monaten des Jahres musste Tesla einen Rückgang der Neuzulassungen um satte 41,4 Prozent verkraften. Im vergangenen Mai verkaufte der Elektroautobauer mit rund 1.900 Neuzulassungen sogar 64 Prozent weniger Autos als ein Jahr zuvor. Nur bei Lynk&Co war der relative Rückgang mit -99,6 Prozent noch höher.

Die Newcomer, die seit einigen Jahren in größerer Zahl auf den deutschen Markt drängen, bleiben bis auf wenige Ausnahmen also Luftnummern. Der deutsche Automobilmarkt wird nach wie vor von den bekannten Marken dominiert. Mit großem Abstand führt VW mit 47.636 Neuzulassungen und 20,1 Prozent Marktanteil. Dahinter folgen Mercedes (19.832/8,4 %), BMW (18.568/7,9 %), Skoda (17.486/7,4 %), Seat (16.036/6,8 %) und Opel (13.455/5,7 %).

Mario Hommen/SP-X