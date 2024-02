Viele Modelle mit Sicherheitsproblem – Lastenradhersteller Babboe stoppt Vertrieb

Bei Cargobikes des Herstellers Babboe sollen mehrfach Rahmen gebrochen sein. Deshalb wurde der Verkauf der Bikes auch in Deutschland eingestellt.

SP-X/Utrecht. Der Lastenradhersteller Babboe wurde von der holländischen Behörde für Lebensmittel- und Konsumgütersicherheit (NVWA) aufgefordert, den Vertrieb seiner Cargo-Bikes in seiner Heimat einzustellen. Aufgrund gehäufter und von Babboe selbst zunächst ignorierter Meldungen über Rahmenbrüche hat die Behörde Ende vergangenes Jahr eine eigene Untersuchung eingeleitet. Anhand der Schadenmeldungen wurde eine Risikobewertung verschiedener Modelle vorgenommen, was die Behörde dazu veranlasste, die Räder als gefährlich einzustufen. Betroffen sind viele, allerdings nicht alle Baureihen. Die Aufsichtsbehörde nennt City, Curve, Big, Dog, Mini, Pro und Carve. Besitzern von Cargobikes dieser Modellreihen empfiehlt die NVWA, vorerst auf deren Nutzung zu verzichten, da die Rahmen brechen könnten, was schwere Verletzungen verursachen kann.

In Holland darf Babboe die betroffenen Räder erst wieder in den Verkauf bringen, wenn deren Sicherheit nachgewiesen wurde. Babboe selbst weist seit vergangener Woche auf die behördliche Warnung auch auf seiner deutschen Webseite hin. Nach eigener Aussage hat der Hersteller den Vertrieb aller Modelle vorerst eingestellt. Im nächsten Schritt wolle man die von der Behörde geforderten Informationen schnellstmöglich nachreichen.

Mario Hommen/SP-X