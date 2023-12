Viele gute Mittel, ein klarer Sieger – und zwei Ausfälle – Scheibenreiniger im Test

SP-X/Hamburg. Spätestens zum aktuellen Wintereinbruch gehört neuer Scheibenreiniger in den Wischwassertank des Autos. Am komfortabelsten sind Fertigmischungen, von denen es zahlreiche überzeugende gibt, wie aus einem Test der „Auto Bild“ hervorgeht. Beste unter ihnen ist „Anti-Frost & Klarsicht“ von Sonax mit der Note 1,3. Bereits mit dem vierten Wischzyklus bekommt der Testsieger die Scheibe komplett sauber, zudem erreichte er volle Punktzahl beim Frostschutz, der bis minus 20 Grad funktioniert. Mit einem Preis von umgerechnet 55 Cent pro Reinigungsvorgang ist das Sonax-Mittel zudem das günstigste im Test, was es auch zum Preis-Leistungs-Sieger macht.

Auch fünf weitere Produkte konnten überzeugen und erreichten Noten zwischen 1,9 und 2,4: „Nigrin Scheiben-Frostschutz Energizer Fertigmix“,“ Cartechnic Scheibenreiniger mit Frostschutz gebrauchsfertig“, „Total Wash Scheibenfrostschutz Fertig-Mix“, „Caramba Winter Scheibenreiniger gebrauchsfertig“ und „Robbyrob Klarblick Premium Frostschutz“. Zweimal gab es aber auch die Note „mangelhaft“. Sowohl „Klax Scheibenfrostschutz Fertig-Mix“ als auch „JMC Scheibenreiniger mit Frostschutz Ready-Mix“ lieferten eine zu schwache Reinigungsleistung.

Scheibenreiniger gibt es in einer Sommer- und einer Winter-Variante. Während erstere unter anderem Eiweiß lösende Zusätze gegen Insektenreste enthält, wird in der kalten Jahreszeit Alkohol als Frostschutz beigegeben. Generell gibt es Scheibenreiniger als Fertigmischung und als Konzentrat. Letztere sind meist etwas günstiger, im Gegenzug muss selbst abgemessen und angemischt werden. Wichtig ist, dass der Reiniger ein Prüfsiegel trägt. Ungeeignete Mittel können Lack und Gummidichtungen angreifen oder Spannungsrisse an Scheinwerfern verursachen.

Holger Holzer/SP-X