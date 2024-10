Viel Neues – und ein heimlicher Bestseller – Citroen auf dem Autosalon Paris

Anzeige

Paris/SP-X. Ein Turm zieht auf dem Citroen-Stand in Halle 4 des Pariser Messegeländes alle Blicke auf sich. Er besteht aus drei übereinandergestapelten Autos und wird von Scheinwerfern gekonnt in Szene gesetzt. Hauptdarsteller dieser auffälligen Inszenierung sind allerdings nicht der gerade präsentierte C3, der erste öffentliche Auftritt des C3 Aircross oder die Weltpremieren von C4, C4 X und C5 Aircross Concept. Der Turm gehört dem Ami, einem heimlichen Bestseller, den Citroen in den ersten vier Jahren rund 65.000 Mal verkauft hat.

Der optisch leicht überarbeitete Citroen Ami wird 2025 zu den Händlern kommen Foto: Rudolf Huber/SP-X

Für Laurence Hansen, die Direktorin Produkt und Strategie bei der Stellantis-Tochter, ist das trotz vieler negativer Stimmen nach der ersten Präsentation des Winzlings keine allzu große Überraschung. Sie sieht Citroen zwar als Marke, die auch mal etwas wagen darf und bei der deshalb auch das Risiko besteht, dass etwas nicht so klappt wie erhofft. Beim Ami, der für vergleichsweise wenig Geld schlichte Basismobilität bietet, hatte die Managerin aber von Anfang an ein gutes Gefühl. Es gebe schließlich viele Menschen, etwa auf dem Land, für die Mobilität lebenswichtig sei. Ein Dach über dem Kopf, ein bisschen Platz für Einkäufe, maximal 45 km/h und bis zu 75 Kilometer Reichweite: Das Ami-Konzept funktioniert offensichtlich, und nach Hansens Beobachtung auch in der Stadt. Und es findet Nachahmer. Konzern-intern durch die allerdings deutlich weniger erfolgreichen Opel Rocks Electric und Fiat Topolino, in Kürze auch durch externe Wettbewerber in Gestalt der Ein- und Zweisitzer Duo und Bento von Renault-Tochter Mobilize.

Auch die Heckpartie des kleinen Elektrofahrzeugs wurde dezent aufgefrischt Foto: Rudolf Huber/SP-X

Auf dem Autosalon zeigt Citroen den zum vierten Geburtstag an Front und Heck optisch überarbeiteten Ami, der 2025 eingeführt wird. Neben nach oben gerückten Scheinwerfern mit einem schwarzen, an Augenlider erinnernden Rahmen gibt es Zierleisten an den hinteren Kotflügeln, die an den 1948 vorgestellten 2CV erinnern sollen.

Serienproduktion nicht ausgeschlossen: der Buggy Vision für Wassersportler Foto: Rudolf Huber/SP-X

Ein weiteres Schaustück ist der Ami Buggy Vision, den die Designer als idealen Begleiter für sommerliche Strandaktivitäten und für Wassersport gestaltet haben. In Paris wird er in einer fürs Kitesurfen prädestinierten Version präsentiert, mit Haken zum Befestigen von Kiteboards, einem klassischen Rollverdeck, speziellen Offroad-Rädern und einer zusätzlichen LED-Leiste auf dem Dach. Eine spätere Serienproduktion schließt man bei Citroen nicht aus.

Hochgestapelt: Im Turm werden die Ami-Versionen My Ami Peps, for All und Rose Festival gezeigt Foto: Rudolf Huber/SP-X

Rudolf Huber/SP-X