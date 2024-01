Verwirbelungen runter, Reichweite rauf – Hyundai/Kia zeigt Luftleitsystem AAS

Active Air Skirt (AAS) heißt ein von Hyundai Motor entwickelten Luftleitsystem, das E-Autos effizienter machen könnte Foto: Hyundai/Kia

SP-X/Seoul. Die Hyundai-Kia-Gruppe hat mit dem Active Air Skirt (AAS) ein variables Luftleitsystem vorgestellt, das helfen könnte, Aerodynamik und Reichweite von E-Autos zu verbessern. Es handelt sich um zwei kleine, in die Frontschürze integrierte Luftleitbleche, die erst bei Geschwindigkeiten oberhalb von 80 km/h automatisch ausfahren, um einströmenden Fahrtwind an den Vorderrädern vorbeizuleiten. Dies soll um die Räder herum entstehenden Verwirbelungen senken, was wiederum eine Verringerung vom Luftwiderstandsbeiwert um rund 3 Prozent und beim elektrisch angetriebenen Genesis GV60 ein Reichweitenplus von 6 Kilometer bringen soll. Darüber sorgt das System für höheren Abtrieb und mehr Fahrstabilität. Auch jenseits von 200 km/h ist AAS aktiv.

Der Genesis GV60 soll mit Hilfe der aerodynamischen AAS-Optimierung 6 Kilometer weiter fahren mit einer Tankfüllung Foto: Hyundai/Kia

Zunächst wurde AAS in Südkorea und den USA zum Patent angemeldet. In einer Erprobungsphase wollen die Koreaner das Potenzial der Technik für eine mögliche Serienproduktion eruieren.

Mario Hommen/SP-X