VDA zieht verhalten positive Bilanz – Pkw-Markt 2023

SP-X/Berlin. Die Zahl der in Deutschland produzierten Pkw ist 2023 wieder deutlich gestiegen. Wie der Branchenverband VDA mitteilt, erreichte die Pkw-Inlandsproduktion vergangenen Dezember 264.500 Einheiten, was gegenüber dem Vorjahresvergleichsmonat einem Plus von rund 1 Prozent entspricht. Über das Gesamtjahr wurden in Deutschland 4,1 Millionen Pkw gebaut und damit 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings bleibt das vergangene Jahr damit auch 12 Prozent unter dem Produktionsniveau im Vorkrisenjahr 2019.

3,1 der 4,1 Millionen Pkw aus deutschen Werken gingen in den Export. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Zuwachs um 17 Prozent. Gegenüber 2019 mit 3,5 Millionen exportieren Pkw wurden jedoch 11 Prozent weniger Autos ausgeführt.

Für das Inlandsgeschäft ist die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr mit gut 2,8 Mio. neuzugelassenen Pkw und einem Plus 7 Prozent ebenfalls positiv. Allerdings war auch dies deutlich unter Vorkrisenniveau: 2023 wurden 21 Prozent weniger Neufahrzeuge als 2019 zugelassen.

Bemerkenswert war nach Ansicht des VDA in Deutschland ein drastischer Rückgang bei den Neuzulassungen von Elektro-Pkw im Dezember. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2022 betrug das Minus bei den PHEVs 74 und bei den BEVs 48 Prozent. Laut VDA zeigen sich hier deutlich die Auswirkungen eines veränderten Förderregimes. Über das Gesamtjahr 2023 ist die Zahl neuzugelassener BEVs allerdings um 11 Prozent gestiegen, drastisch rückläufig war hingegen der Markt für PHEVs der sich mit einem Minus von 51 Prozent halbierte.

Mario Hommen/SP-X