Vans und Minis im Mittelpunkt – Die CMT-Messe als Stimmungsaufheller

Unter den rund 1.300 Ausstellungsfahrzeugen vom Mini-Caravan bis zu Luxuslinern und Expeditionsmodellen haben die Campingbusse, Camper-Vans und Kastenwagen mit Abstand den größten Anteil auf der diesjährigen CMT Foto: Bürstner

SP-X/Stuttgart. Die Stuttgarter Urlaubsmesse CMT (Camping, Motor, Touristik) ist für die Caravaning-Branche die zweitwichtigste Messe nach dem Caravan-Salon. Zu Jahresbeginn unmittelbar vor dem Start zur Reisesaison 2024 hat sie eigentlich sogar den günstigeren Termin und gilt nicht zuletzt deshalb als Stimmungsbarometer für die aktuelle Marktsituation. Und da gab es über eine Dekade lang zuletzt nur Schönwetter-Prognosen. Alle Zeichen standen Jahr für Jahr auf Wachstum, Wachstum, und nochmal Wachstum. Das könnte diesmal – die Ausstellung findet vom 13. bis 21. Januar statt – erstmals anders sein.

Bei Traditionshersteller Bürstner etwa feiert der Habiton 2 auf Basis eines Renault Kangoo als Ergänzung zum in Düsseldorf gezeigten Habiton 1 Premiere Foto: Bürstner

Eine Marktanalyse der GSR-Unternehmensberatung zusammen mit den Marktforschern von Miios ergab, dass jeder zweite von 100 Händlerbetrieben von einem Rückgang des Geschäfts um Reisemobile und Wohnwagen ausgeht. 29 Prozent sogar um mehr als 10 Prozent. In diesen Pessimismus mag Daniel Onggowinarso, der Geschäftsführer des deutschen Caravaning-Verbandes CIVD, nicht einstimmen und hält das eher für Jammern auf hohem Niveau. Der Zuwachs durch die in Corona-Zeiten befeuerte Sonderkonjunktur sei zwar wieder abgebaut, „wir liegen aber zumindest bei den Reisemobil-Zulassungen in Deutschland immer noch über dem Wert unmittelbar vor der Pandemie“, erläutert der CIVD-Chef. „Ebenso wie die Lieferzeiten hat sich auch das Kaufverhalten der Kunden wieder normalisiert. Nicht mehr und nicht weniger.“

Der Citroën Elektro-Berlingo im Retro-Look von Grebner soll an den historischen Type G, die kleinere Ausgabe der Wellblech-Hütte Type H, erinnern Foto: Caravan Grebner

Exakte Bilanz-Zahlen werden zwar erst auf der CMT verkündet, klar ist aber schon jetzt, dass ein starker Rückgang beim Wohnwagenabsatz (über 10 Prozent bis Ende Oktober) die Gesamtbilanz der Freizeitfahrzeuge ins Minus ziehen wird. Die Reisemobile könnten immerhin noch mit einem minimalen Plus von rund einem Prozent durchs Ziel gehen, obwohl sie der Preisanstieg durch die Inflation und Zinsen am stärksten trifft.

Bei Dethleffs ersetzt die Neuauflage des Trend nicht nur den Vorgänger, sondern gleichzeitig auch die höher positionierten Baureihen Pulse und Pulse Classic Foto: Dethleffs

Da die Tarife in den Pandemie-Jahren um 20 bis 30 Prozent, zum Teil sogar noch mehr, in die Höhe geklettert sind, verwundert es nicht, dass der Run auf die günstigen, kompakten Camper-Vans am ehesten anhält. Ihr Anteil am gesamten Reisemobilabsatz beträgt mittlerweile über 60 Prozent. Damit hat sich innerhalb von zehn Jahren die Beleibtheit der Aufbauarten komplett umgekehrt. 2013 lagen noch die größeren Wohnmobilklassen (Alkoven sowie teil- und vollintegrierte Fahrzeuge) bei 65 Prozent.

Jeweils acht verschiedene Grundrisse stehen als teil- oder vollintegrierte Fahrzeuge zur Wahl, wobei die Teilintegrierten ab 77.600 Euro und die I-Modelle ab 89.600 Euro angeboten werden Foto: Dethleffs

Diese Entwicklung spiegeln auch die Neuheiten und Exponate auf der CMT wider. Unter den rund 1.300 Ausstellungsfahrzeugen vom Mini-Caravan bis zu Luxuslinern und Expeditionsmodellen haben die Campingbusse, Camper-Vans und Kastenwagen mit Abstand den größten Anteil. Und es sind vor allem die Mini-Camper unterhalb des VW-California-Formats, die in den sieben von Reisemobilen und Wohnwagen belegten Hallen in bemerkenswerter Vielfalt Neues präsentieren.

Hannes Camper stellt mit „Viica Vans“ eine weitere neue Marke vor Foto: Hannes Camper

Bei Traditionshersteller Bürstner etwa feiert der Habiton 2 als Ergänzung zum in Düsseldorf gezeigten Habiton 1 Premiere. Auf Basis eines Renault Kangoo bietet der Neuling an Stelle eines aufblasbaren Dachzelts ein eher konventionelles Aufstelldach auf, das mit dem direkten Zugang vom Innenraum ins Oberstübchen etwas mehr Komfort bietet. Beides sind aktuell noch Fahrzeugen-Studien mit realistischem Potenzial zur Serienfertigung.

Der bis zu 30 Tage völlig autarke Teilintegrierte ist fast so schmal wie ein Kastenwagen Foto: Eura Mobil

Ebenfalls auf einem Hochdachkombi basiert der Vanderer One mit Aufstelldach, der als Peugeot-Rifter- oder Opel-Combo-Ausbau zu haben ist. Ihm wird am Stand von Caravan-Grebner allerdings wohl von einem Citroën Elektro-Berlingo im Retro-Look die Schau gestohlen. Mit dem gleichen Vanderer-Innenausbau soll der Mini-Camper an den historischen Type G, die kleinere Ausgabe der Wellblech-Hütte Type H, erinnern und wird mit einem 136-PS-E-Motor, einer 50-kWh-Batterie und 280 Kilometer Reichweite (WLTP) als eine der wenigen E-Neuheiten ab 65.000 Euro angeboten.

Bei Eura Mobil dürfte der Xtura auf Basis eines Mercedes Allrad-Sprinters die Blicke auf sich ziehen Foto: Eura Mobil

Eine Wagenklasse darüber, aber immer noch unterhalb von Ducato und Co., stellt der schwäbische Hersteller Naegele einen Peugeot-Expert-Camper mit Aufstelldach vor und zeigt Nissan den Primastar Flex-Van im Renault-Trafic-Format. Auf den Ford Transit Custom als Basis setzen die beiden Rapido-Töchter Westfalia und Dreamer. Einmal mit den Fünf-Meter-Campern „Joker Urban“ und dem „City Camp“ unter dem neuen Label „City by Dreamer“. Außerdem mit den 5,36 Meter langen Modellen „New Kelsey“ und „Cap Land“, die sogar eine Dusche und eine Cassetten-Toilette an Bord haben.

Bei Hobby wird der gut gestartete Maxi-Van auf Crafter-Basis mit einem neuen Grundriss ergänzt Foto: Hobby

Wie stark aber auch nach wie vor das Segment der großen Kastenwagen nachgefragt ist, beweist die Entwicklung bei Hannes-Camper. Nur ein Jahr nachdem das noch junge, als reiner Vermieter gestartete Unternehmer auf der CMT 2023 sein Debüt als Hersteller gefeiert hat, wird nun bereits mit „Viica Vans“ eine weitere neue Marke gelauncht. Wie die Hannes-Camper-Modelle bauen auch sie auf einem Citroën Jumper auf, gründen ihren Premiumanspruch allerdings auf ein hochwertiges schickes Boutique-Hotel-Design. Die ausschließlich im Vollausstattung angebotenen, 6,00 oder 6,36 Meter langen Camper-Vans, die beim Partnerunternehmen Robeta in Slowenien gebaut werden, sind ab 74.000 Euro zu haben.

Die Manufaktur Nexsd Automotive bringt ihren Prototypen „Nexsd One“ an den Serienstart Foto: Nexsd

Deutlich an Präsenz unter den Basisfahrzeugen gewonnen hat in der obersten Kastenwagen-Kategorie der VW Crafter und sein nahezu baugleicher Bruder MAN TGE, der beispielsweise jetzt von der Trigano-Marke Adria zum „Twin Max“ ausgebaut wird. Bei Hobby wird der gut gestartete Maxi-Van auf Crafter-Basis mit einem neuen Grundriss ergänzt, Dethleffs bietet den Globe Trail als Ducato-Alternative auch mit dem großen VW-Transporter an – freilich eine Preisklasse höher –, und die Manufaktur Nexsd Automotive bringt ihren Prototypen „Nexsd One“ nun an den Serienstart. Hier wird der Crafter in ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Reisemobil ausgebaut, egal ob als Büro-Mobil mit Schreibtisch, für Outdoor-Fans mit viel Platz für Mountainbikes und sonstiges Hobbygepäck oder auch für Küchen-Freaks mit Pizzaofen.

Der „Star-Van“ verfügt über einen patentierten Schlafzimmerauszug für Kastenwagen Foto: Starvan

Mit einer ungewöhnlichen Neuheit in diesem Segment kommt der Cloppenburger Van-Ausbauer Ralf Uhlhorn nach Stuttgart: Sein „Star-Van“ verfügt über einen patentierten Schlafzimmerauszug für Kastenwagen. Anders als bisher bekannte Slide-outs fährt die Konstruktion um ganze 120 Zentimeter aus dem Heck eines 5,93 Meter langen Mercedes Sprinters heraus und es entsteht ein großes Schlafzimmer mit einem stattlichen 1,40 x 2,10-Meter-Queensbett. Es handelt sich allerdings vorerst noch um Prototypen.

Ebenfalls auf einem Hochdachkombi basiert der Vanderer One mit Aufstelldach, der als Peugeot-Rifter- oder Opel-Combo-Ausbau zu haben ist Foto: Vanderer

Zu den Top-Neuheiten zählen aber auch zwei Debütanten jenseits der Kompaktklassen. Bei Eura Mobil dürfte der Xtura auf Basis eines Mercedes Allrad-Sprinters die Blicke auf sich ziehen. Mit ihm erschließt sich der zur französischen Trigano-Gruppe gehörende Sprendlinger Hersteller neues Terrain. Einmal von der Auslegung her: Der bis zu 30 Tage völlig autarke Teilintegrierte, der fast so schmal ist wie ein Kastenwagen, stellt das erste Expeditionsmodell des Vollsortimenters dar. Und natürlich preislich: Der Xtura ist ab 145.000 Euro zu haben, liegt mit Vollausstattung allerdings bei rund 180.000 Euro. Teuer gewiss, aber als „Expeditionsmodell von der Stange“ sogar eher günstig.

Vielleicht nicht so spektakulär, dafür aber als Markenbestseller um so wichtiger ist die neue Trend-Baureihe für den Traditionshersteller Dethleffs. Die Neuauflage des Trend ersetzt nämlich nicht nur den Vorgänger, sondern gleichzeitig auch die höher positionierten Baureihen Pulse und Pulse Classic. Jeweils acht verschiedene Grundrisse stehen als teil- oder vollintegrierte Fahrzeuge zur Wahl, wobei die Teilintegrierten ab 77.600 Euro und die I-Modelle ab 89.600 Euro angeboten werden.

Die Hersteller jedenfalls geben sich große Mühe, dass das Stimmungsbarometer nach der CMT-Messe weiterhin auf Schönwetter-Prognosen eingestellt bleibt.

Michael Lennartz/SP-X