US-Umweltbehörde erwartet Elektro-Hochlauf – E-Automarkt

Wie es in den USA mit dem E-Auto weiter geht, hängt auch stark von der Wahl im Herbst ab. Die nationale Umweltbehörde glaubt aber an einen schnellen Markthochlauf.

Neue Elektromodelle wie der Jeep Wagoneer S sollen den E-Automarkt in den USA ankurbeln

Neue Elektromodelle wie der Jeep Wagoneer S sollen den E-Automarkt in den USA ankurbeln Foto: Jeep

SP-X/Washington. Die E-Mobilität kommt in den USA bislang nur schleppend in Schwung. Das könnte sich kurzfristig ändern, wie die nationale Umweltschutzbehörde EPA nun prognostiziert. Demnach steigt der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen bis 2027 von derzeit 7,7 Prozent auf mindestens 24 Prozent. Den Verbrenner wird das E-Auto allerdings frühestens 2031 als dominierende Antriebsart überholen – ein Jahr später als von der Biden-Regierung geplant.

Die Behörde hat drei Szenarien mit unterschiedlich schneller Verbreitung von E-Autos untersucht. Selbst im schlechtesten erreichten die Stromer zum Ende des Jahrzehnts einen Anteil von knapp einem Drittel an den Gesamtzulassungen. Welches der Szenarien eintritt, hängt den Experten zufolge nicht zuletzt davon ab, wie stark die US-Autokäufer und die Hersteller auf den Plug-in-Hybrid als E-Auto-Alternative setzen.

