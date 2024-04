Urban war gestern – Smart Concept #5

Anzeige

SP-X/Peking. Smart wächst über sich hinaus. Mit dem Concept #5 trennt sich die ehemalige City-Marke endgültig von den Attributen klein, urban, smart. Das auf der Automesse in Peking gezeigte Showcar ist ein ausgewachsener, rein elektrischer Mid-Size-SUV, der mit seiner Länge von 4,75 Metern sogar den Mercedes GLC überflügelt. Smart spricht von einem Premium-SUV, der bereits in der zweiten Jahreshälfte als Serienmodell zu uns kommen soll. Dann natürlich nicht ganz so martialisch, wie das in dunklem mattgrau lackierte Messemodell.

Smart gibt einen Ausblick auf sein nächstes SUV Foto: Smart

Die ersten Fotos zeigen einen kantigen SUV mit extrem kurzen Überhängen, der einige Stilelemente vom #1 übernimmt. Deutlich aufs schmutzige Geschäft abseits befestigter Pisten eingestellt, hat Smart seinem Concept #5 an Bug und Heck einen Unterfahrschutz angeschraubt, vorne mit integrierter Seilwinde, hinten gibt es eine klappbare Trittstufe für den Zugang zum Dach. Das Dach selbst ist in der smartypischen X-Form gehalten und beleuchtet. An den ausgestellten Kotflügeln wird der jeweilige Luftdruck der grobstolligen Reifen digital angezeigt.

Elektroantrieb ist gesetzt Foto: Smart

Die Türen öffnen gegenläufig, eine B-Säule fehlt. Mal abwarten, wie das in der Serie aussieht. Das Interieur sollen wir so weitgehend ab Herbst wiedersehen, vielleicht mal abgesehen vom tragbaren Lautsprecher in der Mittelkonsole und der christbaumähnlichen Ambiente-Beleuchtung in den Türen. Die Passagiere sitzen auf vier stattlichen Einzelsitzen, wobei der Beifahrersitz über eine neue innovative Airbaglösung und eine komfortable Beinauflage verfügt. Das Armaturenbrett prägen drei integrierte Bildschirme. Links das digitale Cockpit, daneben zwei große OLED-Displays. Die werden von einem leistungsstarken AMD V2000-Chip der neuesten Generation gespeist, was einen ultraschnellen Zugriff auf alle Funktionen verspricht.

Die gegenläufigen Türen werden es wohl eher nicht in die Serie schaffen Foto: Smart

Technisch wird der #5 das leistungsstarke 800-Volt-Bordnetz für schnelle Ladezeiten erhalten. Unter optimalen Bedingungen soll die 100 kWh-Batterie in nur 15 Minuten von 10% auf 80% aufgeladen sein. Die elektrische Reichweite gibt Smart mit mehr als 550 Kilometer an, fünf Fahrmodi stehen zur Wahl. Über den Preis wird derzeit höchstens spekuliert. Es deutet sich aber bereits an, dass der Smart #5 für deutlich unter 50.000 Euro in den Showrooms stehen könnte.

Tomas Hirschberger/SP-X