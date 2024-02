Upgrade nicht nur fürs Auge – Dacia Spring

Der Dacia Spring kommt im Sommer mit neuer Optik auf den Markt Foto: Dacia

SP-X/Paris. Dem 2021 eingeführten Elektro-Kleinstwagen Spring gönnt Dacia zum Frühjahr eine umfangreiche Modellpflege. Es bleibt beim rund 3,70 Meter kurzen Fünftürer-Format mit allerdings frischem Styling. So trägt der Stromer vorne wie hinten moderner wirkende LED-Leuchten. Dem neuen Markenlook entsprechend gibt es nun in die Scheinwerfer integrierte Y-Tagfahrlichter. Außerdem trägt der neue Kühlergrill das ikonische Buchstaben-Logo DC. Front- und Heckschürze sowie die Robustbeplankung wurden ebenfalls modifiziert. Es gibt neue Dekors, die bisher obligatorische Dachreling entfällt.

Es bleibt beim Kleinstwagen-Format mit einer lediglich 3,70 Meter kurzen Karosserie Foto: Dacia

Deutlich modernisiert wurde auch der Innenraum. Das Stauvolumen des Kofferraums wächst auf 308 Liter, bei umklappter Rückbanklehne sind es 1.004 Liter und damit 96 weniger als bisher. Unter der Fronthaube gibt es noch einen Frunk, der 35 Liter aufnehmen kann. Durch das neue und künftig höhenverstellbare Lenkrad blickt der Fahrer serienmäßig auf ein 7-Zoll-Farbdisplay mit variabler Anzeigeoberfläche. Ab den Ausstattungslinien „Essential“ und „Expression“ ist der Spring mit der Multimedia-Funktion Media Control ausgestattet, die via Dacia-App die Einbindung von Smartphones erlaubt. Über die beiden Lautsprecher können Insassen so per Streaming zum Beispiel Internet-Radio hören.

Auf eine Dachreling verzichtet der Spring künftig Foto: Dacia

Alternativ gibt es das „Media Nav Live“-System optional für den „Expression“ sowie serienmäßig im „Extreme“. Dieses bietet als Anzeige- und Bedienoberfläche einen 10-Zoll-Touchscreen sowie eine Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen. Außerdem ist eine drahtlose Smartphone-Einbindung per Apple Carplay und Android Auto möglich.

Das Tagfahrlicht mit Y-Signatur tragen bereits andere Dacia-Modelle Foto: Dacia

Das Arsenal der Assistenzsysteme wächst. Neu sind ein Fußgänger-sensibler Kollisionsverhinderer, Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe hinten, Notbremssignal, Spurwechselwarnung, Spurhalteassistent, Aufmerksamkeitswarner und Notruf (eCall).

Auch der neue Spring bleibt ein Nasenlader Foto: Dacia

Bei den Antrieben stehen wie zuvor die beiden Leistungsstufen 33 kW/45 PS oder 48 kW/65 PS zur Wahl. Die Basisausstattung Essential ist mit dem schwächeren Antrieb zwangsverbandelt, das mittlere Niveau „Expression“ erlaubt die Wahl zwischen beiden Leistungsstufen, während die Topversion „Extreme“ grundsätzlich mit dem stärkeren Antrieb kombiniert wird.

Für den Spring bietet Dacia einige neue Dekor-Formate Foto: Dacia

Strom kommt jeweils aus einer 27 kWh großen Batterie. Dacia verspricht eine Reichweite von 220 Kilometer. Über die neue Getriebesteuerung kann der Fahrer einen B-Modus wählen und damit ein regeneratives Bremssystem aktivieren. Der On-board-Lader verträgt nun 7 kW Wechselstrom, Gleichstrom lässt sich wie bisher optional mit 30 kW tanken. Der Strom der Batterie lässt sich über eine unter dem Kühlergrill integrierten 230V-Steckdose auch zum Betrieb externer Elektrogeräte nutzen.

Auch der neue Dacia Spring lässt sich mit einem Frunk ausstatten Foto: Dacia

Bestellstart für den modifizierten Dacia Spring ist im Frühjahr. Der offizielle Marktstart folgt im Sommer. Die Preise dürften künftig bei rund 23.000 Euro starten.

Deutlich moderner präsentiert sich das tiefgreifend modifizierte Cockpit des Spring Foto: Dacia

Mario Hommen/SP-X