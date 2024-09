Update mit neuer Struktur – Volvo-Infotainment

Anzeige

SP-X/Köln. Volvo hat sein Infotainmentsystem stark überarbeitet. Debüt feierte die Software in den E-Modellen EX30 und EX90, nun erhält auch das Verbrenner-SUV XC90 die neue Generation. Ab 2025 soll die Technik per Over-the-Air-Update auch in andere Modelle ab Baujahr 2020 einziehen. Die aktuellste Version des Infotainments basiert weiterhin auf Googles „Android Automotive“-Betriebssystem, kommt aber mit neuer Grafik und geänderter Bedienlogik daher. Häufig genutzte Funktionen sollen schneller erreichbar sein, eine neue „Kontextleiste“ bietet zudem jeweils zur Fahrsituation passende Menüpunkte an. Beim langsamen Fahren etwa erscheint automatisch die Touch-Fläche für die 360-Grad-Rundumsicht.

Volvo hat sein Infotainmentsystem weiterentwickelt Foto: Volvo

Holger Holzer/SP-X