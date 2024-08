Unaufhaltsam-Umbau – Cybertruck für die Postapokalypse

In einem Land, in dem es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt, sehnen sich viele Einwohner nach Sicherheit. Damit lässt sich in den USA auch ein Geschäft machen.

SP-X/Hawthorne, USA. Von Haus aus sieht der bereits als „kugelsicher“ gepriesene Cybertruck von Tesla aus wie ein Fahrzeug für die Postapokalypse. Doch Tuner finden selbst bei einer bereits für den Überlebenskampf optimierten Ausstattung noch einiges an Verbesserungspotenzial, wie ein jetzt vorgestellter Umbau namens Sting zeigt. Entwickelt wurde er von der US-Firma Archimedes Defense zusammen mit dem auf Tesla spezialisierten Tuner Unplugged Performance.

Archimedes Defense und Unplugged Performance bieten diesen martialischen Cybertruck-Umbau an Foto: Archimedes Defense

Die Partner haben den Sting so aufgerüstet, dass er auch in Gegenden ohne Infrastruktur zurechtkommt. Dank der Satellitenempfangstechnik Starlink bleibt er immer mit dem Internet verbunden. Mit an Bord ist auch ein Stromgenerator, der mehrere Kraftstoffsorten verträgt und die Traktionsbatterie mit bis zu 125 kW laden kann. Kunden können zudem ein von Unplugged Performance entwickeltes Offroad-Paket erhalten, das künftig sogar um ein Amphibien-Paket erweitert werden soll.

Dank der Satellitenempfangstechnik Starlink und einem Stromgenerator kann der Sting genannte Cybertruck auf Infrastruktur verzichten Foto: Archimedes Defense

Außerdem kann die Fahrgastzelle zusätzlich gepanzert werden. Drei Schutzstufen stehen zur Wahl. Selbst wenn die Nachbarn von Kleinkaliber- auf Sturm- oder Maschinengewehre umrüsten oder gar Minen legen, soll das Pickup-Ungetüm dank der zusätzlichen Stahl- und Keramikplatten seinen Insassen Schutz bieten.

Für die Präsentation des Sting hat Archimedes Defense einen interessanten Zeitpunkt gewählt. Im November finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Die Stimmung zwischen den beiden für einen Wahlsieg in Frage kommenden Lagern ist angespannt. Niemanden würde es mittlerweile überraschen, wenn sich der Unmut des Verliererlagers in Gewalt entladen würde. Archimedes bietet die Trutzburg auf Rädern auch Privatpersonen zum Kauf an.

Mario Hommen/SP-X