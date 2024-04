Umweltzonen-Erkennung an Bord – DS: Automatische Umstellung auf E-Antrieb

Mancherorts in Europa dürfen in Umweltzonen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge einfahren. Plug-in-Hybride von DS können diese erkennen und automatisch auf Elektro umstellen.

SP-X/Rüsselsheim. Die mit Plug-in-Hybridantrieben motorisierten DS-Modelle DS 4, DS 7 und DS 9 können bei Einfahrt in Umweltzonen automatisch auf emissionsfreien E-Antrieb umstellen. Möglich macht dies das Infotainmentsystem Iris per Geofencing. Erkennt die Navigation, dass sich das Fahrzeug einer Umweltzone nähert, die nur emissionsfreien Fahrzeugen die Einfahrt erlaubt, zeigt das Bordsystem eine Warnung an und stellt bei Einfahrt in den Sonderbereich auf elektrischen Vortrieb um.

Geofencing erlaubt dem DS 7 mit Plug-in-Hybridantrieb automatisch auf E-Antrieb umzustellen Foto: DS Automobiles

Sollte der Strom der Traktionsbatterie für den E-Antriebsmodus nicht reichen, wird auch davor gewarnt sowie eine Alternativroute vorgeschlagen. Diese Hinweise bekommen auch Nutzer von DS-Modellen mit konventionellen Antrieben. Der Service ist im Paket Connect Plus inkludiert und für zunächst drei Jahre kostenfrei.

Mario Hommen/SP-X