Übersichtlich – Grafik: Neuzulassungen chinesischer Pkw in Deutschland (2023)

Chinesische Autobauer wollen in Deutschland Fuß fassen Foto: Statista

SP-X/Köln. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Berechnungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) gut 2,8 Millionen Pkw neu zugelassen. Der Anteil chinesischer Marken am deutschen Gesamtmarkt ist noch gering. Stärkste Einzelmarke war 2023 MG Roewe mit rund 21.200 Zulassungen und einem Marktanteil von 0,7 Prozent. Wie die Statista-Grafik auf KBA-Datenbasis zeigt, folgen Great Wall Motor (GWM) mit 4.700 Einheiten (0,2 %) und BYD mit 4.100 Einheiten (0,1 %). Link & Co. liegt auf dem vierten Rang mit 2.300 Neuzulassungen. Den fünften Platz nimmt Nio mit knapp 1.300 Einheiten ein. Maxus (64 Einheiten) und Aiways (50 Einheiten) werden ebenfalls in der KBA-Statistik geführt.

2023 war in Deutschland stärkste Einzelmarke VW. Das Unternehmen konnte rund 520.000 Fahrzeuge absetzen und kam auf einen Marktanteil von 18,2 Prozent.

Elfriede Munsch/SP-X