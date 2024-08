Türkei überholt Deutschland – Gebrauchtwagen-Märkte

In der Türkei laufen Gebrauchtwagen gut

SP-X/Ostfildern. Während der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland und seinen Nachbarländern seit der Corona-Pandemie geschrumpft ist, ist er in anderen Teilen der Welt stark gewachsen. Zwischen 2020 und 2023 legte die Zahl der Pkw-Besitzumschreibungen in China um rund 28 Prozent zu, wie die Marktbeobachter von DAT ermittelt haben. Zuletzt wechselten im Reich der Mitte knapp 18,4 Millionen Pkw den Besitzer.

Starkes Wachstum auf hohem Niveau zeigte außerdem der türkische Gebrauchtwagenmarkt, der ein Plus von 7,53 Prozent auf 6,9 Millionen Pkw verbuchte und damit erstmals größer als der deutsche war. Hierzulande registrierten die Behörden rund 6 Millionen Besitzumschreibungen, 14 Prozent weniger als 2020. Auch in Frankreich schrumpfte der Markt: 2023 lag die Zahl der Fahrzeugwechsel mit 5,3 Millionen um 6 Prozent unter dem 2020er-Niveau. In Österreich betrug das Minus knapp 10 Prozent auf 758.000 Einheiten.

Holger Holzer/SP-X