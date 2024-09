Trendwende bei den Flotten – E-Automarkt

Der Anteil der E-Autos an den Dienst- und Firmenwagen in Deutschland hat wieder das Niveau aus der Umweltbonus-Ära erreicht.

SP-X/Frankfurt. Die E-Auto-Nachfrage im Gewerbekundenmarkt erholt sich. Im September lag der Anteil der Stromer im relevanten Flottenmarkt mit 16,7 Prozent wieder auf dem gleichen Niveau wie vor dem Ende der Förderung Mitte des vergangenen Jahres, wie die Unternehmensberatung Dataforce errechnet hat. Ab September werden die E-Auto-Zulassungen im Vorjahresvergleich laut einer Prognose der Experten wieder steigen.

Der AMG-EQE 53 darf sich aktuell als stärkstes Elektroauto mit Stern rühmen Foto: Mercedes

Insgesamt wurden im August 27.014 elektrische Pkw auf gewerbliche Kunden zugelassen, 69 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, der allerdings eine extreme Zulassungsspitze durch das Auslaufen der Bafa-Förderung für Gewerbekunden gezeigt hat. Der Marktanteil der Stromer lag für den gesamten Gewerbekundenmarkt dementsprechend im August 2024 mit 13,7 Prozent auf dem zweithöchsten Wert des Jahres. Neben dem sogenannten relevanten Flottenmarkt – also den Zulassungen vor allem auf Unternehmen – zählen zum gesamten gewerblichen Markt auch noch die Zulassungen auf Autovermieter, Autohersteller und Autohändler. Der relevante Flottenmarkt kommt auf rund ein Drittel aller Pkw-Neuzulassungen in Deutschland und ist damit in etwa so groß wie der Privatkundenmarkt.

Holger Holzer/SP-X