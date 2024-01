Transparente Unterhaltung – Infotainment-Bildschirm von Webasto

Webasto hat ein leicht transparentes Display entwickelt Foto: Webasto

SP-X/Las Vegas. Dank Leichter Transparenz soll ein neuartiger Infotainment-Bildschirm für das Auto Reiseübelkeit beim Filmeschauen verhindern. Die Technik wurde vom Elektronikunternehmen LG und dem ursprünglich auf Glasdächer und Zusatzheizungen spezialisierte Unternehmen Webasto entwickelt. Dabei wird ein transparenter OLED-Bildschirm im 30-Zoll-Format so in das Dach integriert, dass er den Fond des Wagens auf Knopfdruck mit Hilfe von zwei seitlichen Gelenkschienen per filigraner Drehbewegung in ein Privat-Kino verwandelt. Bei einem autonom fahrenden Auto könnte der Bildschirm auch nach vorne wandern und alle Passagiere bespielen. Der Vorteil gegenüber dem 31-Zoll-Touchscreen, den es im aktuellen 7er-BMW als Option gibt: Laut Webasto ist der „Fernseher“ auch in Aktion leicht durchsichtig, was bei den Fondpassagieren eine mögliche Reisekrankheit verhindert.

Rudolf Huber/SP-X