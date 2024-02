Trainingsanzug für Pick-up und Kastenwagen – Ford mit Nutzfahrzeug-Sondermodellen

Nutzfahrzeuge sollten in erster Linie nützlich sein. Ford will bei zwei Sondermodellen nun zusätzlich auch ein wenig sportliches Flair bieten.

Ford legt in zwei seiner Nutzfahrzeugbaureihen nun sportlicher gestaltete Sondermodelle auf Foto: Ford

SP-X/Köln. Ford legt in zwei seiner Nutzfahrzeugbaureihen nun sportlicher gestaltete Sondermodelle auf. Sowohl der Transporter Transit Custom als auch der Pick-up Ranger erhalten in der „MS-RT“-Edition spezielle Karosserie-Anbauteile, einen Heckdiffusor und besonders leichte Felgen in 19 beziehungsweise 21 Zoll, hinter denen blau lackierte Bremssättel liegen. Hinzu kommen ein Sportlenkrad mit 12-Uhr-Markierung, Editions-Logos auf den Sitzbezügen und – im Fall des Ranger – Sportsitze.

Den Antrieb übernimmt im Pick-up immer der 176 kW/240 PS starke 3,0-Liter-V6-Diesel. Für den mit Einzel- und Doppelkabine angebotenen Kastenwagen stehen ein 210 kW/285 PS starker E-Antrieb sowie verschiedene Verbrenner mit bis zu 125 kW/170 PS zur Wahl. Die Auslieferungen sollen Mitte des Jahres starten, Preise nennt der Hersteller nicht. Der V6-Ranger startet aktuell netto bei rund 54.800 Euro, der Transit Custom bei knapp 36.000 Euro.

Das Sondermodell-Kürzel MS-RT steht bei Ford für „M-Sport Road Technology“ und soll auf das Rallye-Team der Marke verweisen, das unter M-Sport firmiert. Weitere Sondermodelle unter dieser Marke könnten folgen.

Holger Holzer/SP-X