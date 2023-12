Toyota auf Spitzenkurs – Größte Autohersteller

SP-X/Paris. Auch 2023 dürfte der Titel des weltgrößten Automobilherstellers an Toyota gehen. Nach Berechnungen der Marktbeobachter von Inovev liegen die Japaner nach neun Monaten mit rund 8,5 Millionen gebauten Pkw und leichten Nutzfahrzeugen klar vor Volkswagen mit 6,5 Millionen. Rang drei geht an den koreanischen Konzern Hyundai-Kia mit 5,3 Millionen, der sich knapp vor Stellantis mit 5 Millionen platziert. Mit BYD findet sich erstmals ein chinesischer Konzern in der Top Ten – das vor allem in der E-Mobilität erfolgreiche Unternehmen produzierte in neun Monaten 2,1 Millionen Autos. Tesla liegt mit 1,2 Millionen Fahrzeugen auf Rang 15, dazwischen sortieren sich unter anderen die deutschen Premiumhersteller BMW (2 Millionen) und Mercedes (1,9 Millionen) ein.

Holger Holzer/SP-X