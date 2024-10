Top-Elektriker aus Korea – Hyundai Ioniq 9

Der Kia EV9 bekommt einen Bruder: Auch Hyundai steigt nun in das Segment der elektrischen Siebensitzer-SUV ein.

SP-X/Offenbach. Mit einem siebensitzigen SUV rundet Hyundai im kommenden Jahr sein E-Autoangebot nach oben ab. Premiere feiert der Ioniq 9 bereits im November. Die ersten nun veröffentlichen Bilder zeigen Scheinwerfer in der typischen Pixel-Grafik, die man unter anderem vom kleineren Ioniq 5 kennt. Darüber hinaus dürfte sich der Neue grob an der 2021 präsentierten Studie Concept Seven orientieren, die für einen Crossover ungewöhnlich windschlüpfig gestaltet war.

Der Ioniq 9 dürfte sich die Technik mit dem Kia EV9 teilen Foto: Hyundai

Technisch wird wohl das Konzernschwestermodell Kia EV9 das Vorbild sein. Zu erwarten sind demnach ein 800-Volt-Batteriesystem, die Auswahl zwischen Heck- und Allradantrieb sowie Reichweiten im Bereich von rund 500 Kilometern. Die Preise dürften oberhalb von 70.000 Euro starten.

Die Pixel-Augen kennt man vom Ioniq 5 Foto: Hyundai

Holger Holzer/SP-X